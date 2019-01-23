「七彩雲南·相約台灣」兩岸交流　二月春節在高雄舉行





▲「七彩雲南•相約台灣」文化月活動22日在昆明舉行活動說明記者會。（圖／雲南省台辦提供）

記者陳政錄／綜合報導

市長韓國瑜高唱「九二共識」的高雄，即將迎來今年首個大型兩岸文化交流活動。雲南省台辦22日下午宣布，第二屆「七彩雲南·相約台灣」文化月系列活動將於春節期間，2月1日起在台灣舉行，主場地高雄以外，還將拓展到台北、澎湖、南投、花蓮等縣市。

雲南省台辦、雲南省新聞辦昨天下午在昆明海埂會堂召開新聞發布會，表示本屆「七彩雲南·相約台灣」文化月系列活動將以「弘揚中華文化、共賀新春佳節」為主題，主要活動在高雄市佛光山佛陀紀念館舉辦，時間為2月1日至18日，其餘縣市的部分活動還將持續至3月10日。

▲大陸雲南省 。（圖／shutterstock.com、喜鴻假期、達志影像提供）

發布會指出，本次交流活動雲南省將派出160多人的代表團，透過主題日活動「孔雀開屏‧諸事吉祥」，以及「妙香秘境—雲南佛教藝術展」、雲南民族文化藝術節、錦繡高原‧淳厚人文」美術書法攝影藝術展、「諸事吉祥‧雲茶聯誼」系列普洱茶文化交流活動、雲南特色美食文化節等共六大主題，230多場交流活動，達到兩岸一家親、雲台一家人。

雲南省政府新聞辦專職副主任田虎青指出，主題日活動「孔雀開屏‧諸事吉祥」將於2月14日14點30分，在佛光山佛陀紀念館本館二樓大覺堂舉行，開幕式後，活動還包括專題推廣介紹雲南紅河州、臨滄市、雲南機場集團豐富多彩的民族文化、自然旅游資源。

2月18日，還將在台北書院舉辦「十萬青年同飲一杯中華茶」文化交流活動啟動儀式，兩岸100餘名青年將歡聚一堂，共同探討以茶文化為主的中華傳統生活美學。

雲南省台辦表示，將透過旅遊、茶藝、書畫、美食、攝影、藝術美學等多元的文化交流，在兩岸文化界、兩岸青年間搭建橋樑，堅定文化自信，共築美好生活。

此次活動由雲南省台辦、雲南省文化和旅遊廳、雲南省文聯和台灣佛光山財團法人人間文教基金會、台灣佛光山星雲文化教育公益基金會共同主辦，雲南省海峽兩岸交流促進會、紅河州人民政府、臨滄市人民政府、雲南省博物館、雲南省美術家協會、雲南省書法家協會、雲南省攝影家協會、雲南文化藝術職業學院、昆明市民族歌舞劇院、雲南弘益大學堂、雲南省餐飲與美食行業協會、佛光山佛陀紀念館具體承辦。