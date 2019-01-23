　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「七彩雲南·相約台灣」兩岸交流　二月春節在高雄舉行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「七彩雲南•相約台灣」文化月活動22日在昆明舉行活動說明記者會。（圖／雲南省台辦提供）

▲「七彩雲南•相約台灣」文化月活動22日在昆明舉行活動說明記者會。（圖／雲南省台辦提供）

記者陳政錄／綜合報導

市長韓國瑜高唱「九二共識」的高雄，即將迎來今年首個大型兩岸文化交流活動。雲南省台辦22日下午宣布，第二屆「七彩雲南·相約台灣」文化月系列活動將於春節期間，2月1日起在台灣舉行，主場地高雄以外，還將拓展到台北、澎湖、南投、花蓮等縣市。

雲南省台辦、雲南省新聞辦昨天下午在昆明海埂會堂召開新聞發布會，表示本屆「七彩雲南·相約台灣」文化月系列活動將以「弘揚中華文化、共賀新春佳節」為主題，主要活動在高雄市佛光山佛陀紀念館舉辦，時間為2月1日至18日，其餘縣市的部分活動還將持續至3月10日。

▲中國雲南▼ 。（圖／shutterstock.com、喜鴻假期、達志影像提供）

▲大陸雲南省 。（圖／shutterstock.com、喜鴻假期、達志影像提供）

發布會指出，本次交流活動雲南省將派出160多人的代表團，透過主題日活動「孔雀開屏‧諸事吉祥」，以及「妙香秘境—雲南佛教藝術展」、雲南民族文化藝術節、錦繡高原‧淳厚人文」美術書法攝影藝術展、「諸事吉祥‧雲茶聯誼」系列普洱茶文化交流活動、雲南特色美食文化節等共六大主題，230多場交流活動，達到兩岸一家親、雲台一家人。

雲南省政府新聞辦專職副主任田虎青指出，主題日活動「孔雀開屏‧諸事吉祥」將於2月14日14點30分，在佛光山佛陀紀念館本館二樓大覺堂舉行，開幕式後，活動還包括專題推廣介紹雲南紅河州、臨滄市、雲南機場集團豐富多彩的民族文化、自然旅游資源。

2月18日，還將在台北書院舉辦「十萬青年同飲一杯中華茶」文化交流活動啟動儀式，兩岸100餘名青年將歡聚一堂，共同探討以茶文化為主的中華傳統生活美學。

雲南省台辦表示，將透過旅遊、茶藝、書畫、美食、攝影、藝術美學等多元的文化交流，在兩岸文化界、兩岸青年間搭建橋樑，堅定文化自信，共築美好生活。

此次活動由雲南省台辦、雲南省文化和旅遊廳、雲南省文聯和台灣佛光山財團法人人間文教基金會、台灣佛光山星雲文化教育公益基金會共同主辦，雲南省海峽兩岸交流促進會、紅河州人民政府、臨滄市人民政府、雲南省博物館、雲南省美術家協會、雲南省書法家協會、雲南省攝影家協會、雲南文化藝術職業學院、昆明市民族歌舞劇院、雲南弘益大學堂、雲南省餐飲與美食行業協會、佛光山佛陀紀念館具體承辦。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
白雲鏟42kg「為何通告沒了」　製作人：你應該退出綜藝圈
直升機峭壁吊掛影片曝光！驚險垂降帶GI哥遺體回家

關鍵字：七彩雲南,七彩雲南·相約台灣,兩岸,高雄,雲南,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／上海2018人均可支配收入64183元　生產總值32679.87億元

「七彩雲南·相約台灣」兩岸交流　二月春節在高雄舉行

突然「好想吃螃蟹」　吃貨男攔海鮮商狂搶5.5公斤大吃

拜會韓國瑜　陳明通提兩岸「主權賽局」尋求戰略支持

叫了17年的爸...竟是殺父母兇手！少年崩潰：不想再見他

西方致中方信望能放2加拿大人　華春瑩諷：明事理才能搞「研究」

陸首次TMLF操作　年前對中小民企注資1.1兆元

治腦癱兒10年耗盡財產　崩潰父下毒殺子埋屍茶園

「大齡單身狗」歹過年　陸中科院「科學解析」春節相親有反效果

華聞快遞／移動支付成趨勢　陸出境游客移動支付消費首次超過現金

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

華聞快遞／上海2018人均可支配收入64183元　生產總值32679.87億元

「七彩雲南·相約台灣」兩岸交流　二月春節在高雄舉行

突然「好想吃螃蟹」　吃貨男攔海鮮商狂搶5.5公斤大吃

拜會韓國瑜　陳明通提兩岸「主權賽局」尋求戰略支持

叫了17年的爸...竟是殺父母兇手！少年崩潰：不想再見他

西方致中方信望能放2加拿大人　華春瑩諷：明事理才能搞「研究」

陸首次TMLF操作　年前對中小民企注資1.1兆元

治腦癱兒10年耗盡財產　崩潰父下毒殺子埋屍茶園

「大齡單身狗」歹過年　陸中科院「科學解析」春節相親有反效果

華聞快遞／移動支付成趨勢　陸出境游客移動支付消費首次超過現金

媒體試駕1038萬賓士超跑　閃東西「慘滑落邊坡」豪車秒毀

封殺新人？　藍中常委提案：公職任期未過半不得參加初選

手機男站跑道拍照...下秒直接把飛機毀了！網笑：以為飛機會閃你

基隆八斗子9景點一日遊！朝聖網美打卡點、鐵道自行車

台鐵消極處理「普悠瑪鳥事」！局長po臉書作秀　家屬：好想團圓

中職／蕭一傑隨王柏融離台　富邦沈鈺傑暫代日文翻譯

「每天寫3000字」　九歌總編輯憶林清玄：他有紀律、懂感恩

一般培根的8倍！樂子餐廳新推1公分厚的培根　1/28開賣

闖館長地盤叫囂被逮「反告公然侮辱」　他慘遭檢方打臉

陳姵君藥師／你吃對了嗎？　魚油、魚肝油保健功效差很大

大陸熱門新聞

逼女友賣淫　男友承諾結婚：要「..

憂變范冰冰　陸藝人補稅527億..

登報脫離母子關係　男：我愛老婆

看好咖啡市場　廣州「第二杯」主..

專家：讓編輯寶寶永不知情是最好..

叫了17年的爸...竟是殺父母..

2019對台工作會議召開　汪洋..

孟晚舟案　環時總編抨擊加國大使

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

王岐山：中國大門會越開越大

章澤天3億賣雪梨豪宅　虧600..

影／首架飛機降落北京大興國際機..

清潔工「開鋁窗」砸死遊客被捕

治腦癱兒10年耗盡財產　父下毒..

更多熱門

相關新聞

拜會韓國瑜　陳明通提「主權賽局」

大陸委員會主委陳明通今天下午拜會高雄市長韓國瑜，陳明通在致詞時，對兩岸關係提出「經貿賽局」和「主權賽局」兩個部分，並，重申「藍綠之間再大的距離都小於藍紅之間或綠紅之間」，希望尋求韓國瑜的戰略支持。

不知何去何從是台灣最大危機

韓國瑜教年菜　過年「想好好睡覺」

賭場藏身辦公大樓　警方甕中捉賭客

高雄清晨2槍響　地面血跡斑斑

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙

24年沒刨過的坑路韓總監工！網驚呆

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2傷

尾牙送2千萬！老闆懶得抽「一句話再噴4000萬」

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

鄭人碩離婚後改口　大方示愛小薰！

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆：不爽就說不來

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓錯人

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

更多

最夯影音

更多

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面