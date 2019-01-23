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拜會韓國瑜　陳明通提兩岸「主權賽局」尋求戰略支持

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▲▼立法院內政委員會審查黨產會預算,陸委會主委陳明通。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸委員會主委陳明通今天下午拜會高雄市長韓國瑜，陳明通在致詞時，對兩岸關係提出「經貿賽局」和「主權賽局」兩個部分，並重申「藍綠之間再大的距離都小於藍紅之間或綠紅之間」，希望尋求韓國瑜的戰略支持。

陳明通開頭就提到，來這裡是想談一個戰略問題。他說，對於戰略問題，韓市長是箇中高手，譬如選前選後均提到「經濟100分，政治0分」，且在碩士論文中，也有不少金句，包括中共運用統戰策略極其陰柔弔詭，以及中華民國政府在艱苦和被壓迫的威脅下求生存。

因此陳明通舉例，在兩岸之間，就「主權賽局」方面，對台灣是一個零和遊戲，一方之得，就是另一方之失；「經貿賽局」方面，則是非零和遊戲，往往可以創造雙贏。

但陳明通也提到，北京當局的立場是，「經貿賽局」必須服膺「主權賽局」，長期以來的戰略目標，就是統一台灣。此外今年元月2號，「習五條」的提出，將「一國兩制」臺灣方案，可以說已經擺在他的辦公桌上，但是台灣人民不接受「一國兩制」，上述兩個情況都應對之前韓市長提出的兩個「不要懷疑」。

基於上述理由，陳明通在致詞的最後呼籲，「我想我跟韓市長雖然分屬藍綠不同陣營，但是我們拿的同樣都是中華民國身分證，我曾經公開講過，藍綠之間再大的距離都小於藍紅之間或綠紅之間。所以今天我來這裡跟您提出這樣的一個戰略問題，希望尋求您的戰略支持」。

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關鍵字：韓國瑜,陳明通,陸委會,九二共識,一中原則,一中各表,習五條

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