史上最衰！她跑遍超商買福袋「16包都一樣」　網笑翻：可買樂透

▲有網友買到一模一樣的超商福袋。（圖／取自爆廢公社）

消費中心／綜合報導

因應農曆春節即將到來，國內四大超商紛紛推出福袋，讓消費者試手氣。因此，最近不少網友興起開箱福袋的樂趣，其中還有網友跑遍超商買福袋，竟然都買到16包一模一樣的商品，讓她超傻眼。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO文說，自己是今年度最衰小的人，因為到不同超商門市買的福袋內容物竟然完全一樣。從網友分享的照片可看到，16包福袋真的都長一樣。

其他網友看了紛紛笑說，「啊，怎麼會這樣」、「完全可以簽樂透」、「有沒有去買樂透」、「這樣的幸運只限定你誒」、「買那麼多包還拿到一樣，真的太厲害了！」

另外，還有網友說，「看來這一批都一樣的，我朋友買了兩袋也跟版主一樣內容物」、「全家的嗎？聽店員說有分版本⋯⋯你拿到的可能都是同一個版本的所以都一樣吧？」

根據全家指出，今年福袋是從1/9開始販售，每袋售價199元，內含的商品、贈品總價值最高900元，最低也有300元以上，限量70萬個。不過，由於今年福袋採分批出貨方式，因此到一月中，消費者都還是可以買得到，但每家門市進貨數量不一定，要看店長依商圈訂貨。

另外，被網友認為CP值最高的萊爾富福袋，今年共限量55萬份，每袋售價100元，內含5款熱賣零食、飲品與抽獎券乙張。頭獎主打世界頂級名車BMW318i，而貳獎、參獎分別為TOYOTA Altis、TOTOYA VIOS，共三台車讓消費者抽獎。目前已有一台TOYOTA被抽走，且還剩大約16萬份福袋。