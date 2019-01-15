影／麥當勞4年3度大漲「漢堡最貴要82元」！21項產品1／23起貴3元

▲麥當勞4年3度大漲。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

原本上週才宣稱沒有要調漲售價的麥當勞，今天（15日）則發佈公告指出，將自1月23日起調整售價，包含5項漢堡類主餐單點調升3元、蛋堡與滿福堡系列調升3元等。其中，嫩煎鷄腿堡更從79元變成82元；大麥克也調漲至72元；而早餐部分的無敵豬肉滿福堡加蛋則從75元變成78元。

麥當勞近年分別已在2016年11月、去年1月份等，都宣布漲價，若加上今年1月23日將再調漲價格，等於在四年內三度調漲價格。業者指出，因整體考量營運策略並檢視產品價格結構，部分產品自23日凌晨零時起調整價格，但百元有找的「超值全餐」，與備受喜愛的「1+1=$50」優惠則持續供應。另 McCafé共8項鮮奶茶則全面調降10元，包含阿薩姆鮮奶茶、宇治抹茶咖啡鮮奶茶等。

根據麥當勞公佈的2019年新菜單指出，5項漢堡類主餐單點調升3元，包括大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡、嫩煎鷄腿堡與黃金起司豬排堡，而部分套餐維持百元有找。至於早餐部分的蛋堡與滿福堡系列也都調升3元，平均調幅約1.6%，包含豬肉滿福堡從45元變48元，漲幅約6.7％；而吉事蛋堡則是從29元調漲為32元，漲幅超過一成為最多。

除了5項漢堡類主餐單點以及11項早餐類主餐單點調漲3元外，美式辣味香鷄堡、法式芥末香鷄堡、吉事漢堡、勁辣香鷄翅也都調升3元。另自1月23日起，麥當勞也推出全新「麥脆鷄」套餐點餐方式，改成「麥脆鷄腿2塊餐（大腿或棒腿）」與「麥脆鷄翅2塊餐」兩款主餐選擇，並採腿、翅個別定價，單點「麥脆鷄翅」調降7元、「麥脆鷄腿」（大腿或棒腿）則調升3元。

不過，麥當勞也將部分產品調降價格，除了McCafé共8項鮮奶茶則全面調降10元外，點心類的漢堡則調降2元。

至於肯德基昨天（14日）則宣布，自2016年迄今已逾2年未調整餐點售價，但由於近年來餐飲市場成本不斷上漲，因此考量整體營運成本並檢視產品價格，為持續提供消費者美味品質，將於1月15日起調整部分餐點售價。

肯德基這次調整部分產品價格，整體產品價格調幅約5%，包含單點蛋撻調升2元、單點炸雞調升6元，及單點漢堡調升9～10元；而XL套餐調升10元、桶餐類則視產品組合不同，價格調升16元起。不過，個人套餐則較原價最高調降26元、降幅最高達17%。

另外，廣受好評的高人氣99元超值套餐，與經典拼盤、點心盒、上校雞塊與雞米花分享盒、洋蔥圈與雙色地瓜QQ球等點心，以及包含各式燒餅、烤餅、蛋堡與嫩雞粥的早餐商品，總計超過40項產品價格皆未有調整。

肯德基表示，為回饋消費者長期支持，亦同步推出多元產品優惠，像是ABC自由選、99元超值餐，以及官方粉絲團也會不定時推出多種折價、優惠券，如限時套餐、桶餐優惠供下載。未來仍將堅持提供優質餐點，期待消費者繼續支持。