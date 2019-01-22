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去色情化！7-11、LAWSON停售18禁雜誌　全家苦思1天決定跟進

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▲▼ 韓國人大讚日本超商「有廁所」　網友：來台灣會更驚嚇。（圖／路透社）

▲日本全家決定跟進另外兩間超商，在2019年內全面停售成人雜誌。（圖／路透社）

國際中心／綜合外電報導

日本知名超商龍頭全家（Family Mart）宣布，將逐漸取消店內的成人雜誌專區，目前已有2000多間分店率先實施，未來更將持續擴大至全國所有分店。全家表示，為了提供給女性與孩童更加優良且安全的購物環境，才會將販售18禁刊物的專區撤離。而7-11與LAWSON先前就曾表示，有意取消成人雜誌販售專區。

日本超商全家22日透露，旗下分店已經從2018年4月開始陸續停止販售成人雜誌，包含直營店在內，目前已經有2000多間分店實施新方針，預計在2019年8月底國內所有分店將全面停止販售成人雜誌。對於新方針，全家表示，「為了女性與兒童客群在店內能夠享有安心的購物環境，此外，2020年將舉辦東京奧運、帕奧會，2025年也將舉辦大阪萬博會，屆時到訪日本的外國旅客將會大幅增加，因此我們才會決定停止相關物品的販售計畫。」

另一方面，知名超商7-11與LAWSON日前接連表示，將取消店內的成人雜誌專區，未來將不再販售18禁的刊物，直到21日以前，全家發言人都表示，不考慮跟進相關方針，沒想到22日公司經營策略大逆轉，改為未來將全面停止販售。

對此，網友紛紛表示，「不論是對作者、編輯還是出版社而言，超商的銷量佔蠻大的部分吧，這樣對於這些人往後的生計可能有很大的影響。不過老實說，現在便利商店成人雜誌的需求量也急速減少了」、「智慧型手機普及之後，紙本的需求就大量減少了」等。
 

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關鍵字：成人雜誌,超商,便利商店,日韓要聞

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