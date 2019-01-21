泰國爆紅「碗公包洋芋片」台灣也買得到了！小7獨家販售69元

▲7-ELEVEN推出碗公包洋芋片，售價69元。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

特色零食又來了！為迎接農曆年來臨，加上本周開始放寒假，小7又推出數款獨家零食，包含泰國火紅的樂碗公洋芋片、放大版可樂果等，並祭出休閒食品指定品牌任選第2件6折優惠，預計又將引發網友嘗鮮拍照打卡潮。

掌握出遊商機，小7推出數款獨家新品，包括放大版的「可樂果JUMBO正港蒜味呷大包」、「可樂果JUMBO麻辣鍋口味」，以及在泰國火紅的「樂事波樂碗公包BBQ味洋芋片」、「樂事碗公包原味洋芋片」，還有知名燒肉店推出的「胡同元氣豬肉條(黑胡椒口味)」等。其中，胡同元氣豬肉條限量3萬組。

另外，日用品部分，小7還推出「卡娜赫拉的小動物植萃保養護脣膏」、「妮維雅潤彩雙層護唇膏」、「易利氣磁力貼」等，並自即日起至2月26日美容保健以及旅行用品指定品項任選第2件6折。

至於家樂福今年過年檔期也與廠商合作推出不少創意口味的大包裝零食，包含與新馬辣聯名的可樂果，以及胖老爹蒜香起司口味、Hershey’s卡滋爆米花等，甚至連長榮航空商務艙限定的米菓也有販售。另外，品客洋芋片則推出花枝炒麵等新口味，預計能吸引不少愛嘗鮮的消費者購買。