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「大魚的祝福」亮燈開展　黃偉哲：成為安平新地標

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▲台南市政府在安平港濱歷史公園全新創作「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，在市長黃偉哲、藝術家楊士毅等人見證下正式亮燈開展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府在安平港濱歷史公園全新創作「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，在市長黃偉哲、藝術家楊士毅等人見證下正式亮燈開展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來台南安平除了看古蹟、逛老街、品嚐小吃及搭乘運河遊船之外，台南市政府觀光旅遊局特別邀請國內知名藝術家楊士毅（阿貴），在安平港邊的港濱歷史公園全新創作「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，1月21日晚上在市長黃偉哲、藝術家楊士毅等人見證下正式亮燈開展。

▲台南市政府在安平港濱歷史公園全新創作「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，在市長黃偉哲、藝術家楊士毅等人見證下正式亮燈開展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，這不僅是工藝跟科技的展現，內部所包含的人文的關懷讓大家冷天當中心都熱起來。黃偉哲認為，阿貴所介紹背後的故事、意象、意涵讓人很感動，並且在工藝上，沒有一根柱子、一根鉚丁，琉璃每塊角度裁切幾乎都不一樣，相當高難度。

▲台南市政府在安平港濱歷史公園全新創作「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，在市長黃偉哲、藝術家楊士毅等人見證下正式亮燈開展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步指出，21日開展後，此地會變成新增的地標，白天的時候可以看日出日落看海，晚上的時候看光影，並預期會帶來更多的朋友來這邊流連駐足，未來市府會好好規劃，也表示迫不期待想要一睹未來安平一帶施工完成與整個綠地串連的景象。

▲台南市政府在安平港濱歷史公園全新創作「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，在市長黃偉哲、藝術家楊士毅等人見證下正式亮燈開展。（圖／記者林悅翻攝，下同）
藝術家楊士毅，是一位擁有攝影師、導演、剪紙人等多重職業身分的藝術家。這次以原創故事「大魚的祝福」來說故事給大家聽，並將故事主角－鯨魚轉化為長23公尺、寬10公尺、高8公尺的大型藝術作品。

▲台南市政府在安平港濱歷史公園全新創作「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，在市長黃偉哲、藝術家楊士毅等人見證下正式亮燈開展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場楊士毅除了向眾人闡述創作的發想並說明製作故事鯨魚造型上半部以3714支不銹鋼管焊接構成，整個量體沒有用到一根螺絲；鯨魚內部臺灣意象則以634支不銹鋼管焊接構成，並鑲嵌448片彩色釉燒玻璃，形成一個象徵包容而豐富多彩的島嶼圖形，重達20幾噸的作品下半部巧妙以鯨魚腹部線條當整個作品重量的支撐，形成不落柱結構。

楊士毅並帶領黃偉哲市長及現場來賓一同登上大魚，並提供觀賞的3個經典角度：站在1樓仰頭，看由448片的彩色釉燒玻璃組成的台灣島底部，象徵對這塊土地表示致意與尊重；走上2樓低頭看台灣島，象徵的是感謝；再抬頭看看身邊的人，知道彼此身在同一塊土地上，必須互相善待，就像台灣對我們一樣。

▲台南市政府在安平港濱歷史公園全新創作「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，在市長黃偉哲、藝術家楊士毅等人見證下正式亮燈開展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「大魚的祝福」鯨魚公共裝置藝術，未亮燈時，也有沈濦的意象。（圖／記者林悅攝）

透過這次公共藝術策展，市府觀光旅遊局也與藝術團隊合作製作「大魚的祝福」紀念T恤等文創產品，目前已完成初版樣品印製，未來將在安平古堡、安平樹屋、億載金城、赤崁樓、延平郡王祠及愛國婦人館等地方販售。

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