黃偉哲慰問虐童案有功員警　肯定捍衛市民安全

▲台南市長黃偉哲，特別前往市警四分局慰問偵辦虐童案執勤員警，並頒發慰問金予相關執勤有功單位，及現場交通組郭榮木組長（ 右一），鼓舞警察士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為表揚南市虐童案發生時，警察同仁維護社會秩序，嚴守崗位的精神，1月19日上午黃偉哲市長，特別前往市警四分局慰問執勤員警，並頒發慰問金予相關執勤有功單位及現場交通組郭榮木組長，鼓舞警察士氣。

黃偉哲市長強調，市民願意做警察同仁的後盾，警察面對社會不平安、不平和的狀況時，絕不退縮，會站在第一線維護全體市民的安全，勇於捍衛執法尊嚴。





黃偉哲市長表示，警察同仁在面對治安及維安事件時，努力執行勤務，維護市民的安全，值得大家敬佩。黃偉哲更以新北肉圓爸事件為例，當時也有大批鄉民前去關心，對嫌犯表示抗議，讓新北市的警察同仁也遭遇相似狀況，但警察身為執法人員，雖對事件感同身受，但仍須摒除私人情感，依法執行勤務，才能真正保障市民安全。



黃偉哲也指出，在虐童案發生後，民眾聚集南檢前表達不滿時，部分抗議民眾的脫序滋事行為，讓場面一度緊張，所幸警察同仁沉著的臨機應變，讓現場秩序得以保持平順，市警四分局、五分局、保大、刑大及六分局的嚴肅執法，並維護市民安全的立場，值得嘉許。





最後，黃偉哲表示，新春年節將近，第一線的員警勤務會更加繁重，在大家歡樂過節的同時，警察們除了要犧牲休假與家人團圓的機會外，還要維持交通順暢及執行治安維護工作，保障市民的生命、財產安全，他也藉這個機會向全體警察同仁致敬，祝大家新春快樂、諸事大吉、台南平安！