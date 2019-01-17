護童一起來　黃偉哲：窮盡所有的辦法做到虐童零容忍

▲台南市長黃偉哲強調，將窮盡所有的辦法，能對於弱勢家庭多加關懷，也及早發現身處危險的兒少，達到虐童零容忍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



針對近日台南市1歲女童遭生母等4人凌虐致死案，市府1月17日召開「虐童零容忍，護童一起來」記者會，對外說明市府強化作為，台南市長黃偉哲強調，將窮盡所有的辦法，包括社政、警政、教育系統以及民政系統，能對於弱勢家庭多加關懷，也及早發現身處危險的兒少，達到虐童零容忍。





黃偉哲市長表示，事後處分不如事前預防，以這次的案件為例，當事人的外婆，至親的人，也不知道她的女兒是如此虐待自己的孫女，所以我們認為要從教育行政系統加強高風險家庭的訪視著手，希望這次的虐童案是台灣最後一件，儘管市府社會安全人力有限，但是還是會做最大的努力，不管是跟里長結合，還是跟學校的老師、教育系統結合，都要盡其所能地保護我們的下一代。



至於修法、加重刑罰的部分，黃偉哲市長表示尊重立法院的決定、尊重委員行使職權，也希望能早日完成立法；而就執行面來講，兒少虐待致死不是以過失殺人認定而是直接以殺人罪來論定的話，不失為可行的方法之一。



衛福部次長蘇麗瓊肯定市府積極啟動脆弱家庭篩選追蹤的用心，蘇次長表示，台南市政府在黃偉哲市長的關心之下，各局處全面動員，讓兒童保護的關懷服務可以完全落實，當然後續仍要靠社會安全網的建立，希望社會安全網成立之後，能夠將社會福利工作做得更好，也非常感謝台南市政府，在兒童保護中做的一切努力。



社會局局長黃志中表示，針對虐童案件的預防，會加強從3個方面著手，一是脆弱家庭的風險控管，針對台南市脆弱家庭，增加社工訪視頻率，隨時掌握案家生活狀況及需求，積極提供協助；2是加強里鄰合作，鼓勵鄰里長及社區民眾針對里內有照顧需求或家庭功能不佳之家戶進行通報；第3則是針對特殊高風險族群，如結束保護管束或刑事處分之家暴高風險更生人、未成年產婦、經濟弱勢與失能家庭等，主動入案評估家庭功能及需求並提供處遇服務。



教育局局長鄭新輝指出，在學校方面，將落實兒少保護事件責任通報，提高第一線教師對兒少保護事件的覺察力、辨識力及敏感度並強化教師及學校行政人員即時通報與處理的能力，以及建立學校特定族群學生的聯絡名冊並主動關懷等；此外，也會進行學童人身安全宣導，提升學童自我保護意識，並強化學童撥打110及113專線或市府1999市民服務專線求救觀念。



警察局副局長李政曉指出，警察局除了後續司法調查以外，婦幼警察隊每個月都到各社區、學校、團體，對於婦幼的安全來宣導；若是在查訪社區的過程當中，有發現高風險家庭，也會通報社會局來安置或是處置；李副局長強調，司法會給薛小妹一個公道，希望網路鄉民能夠尊重司法偵查，對於利用網路流言來針對個案發表不實言論的部分，警方已經積極偵辦當中。



衛生局國健科彭麗玲秘書則表示，會針對6歲以下弱勢兒童主動關懷，例如掌握逾期未完成接種之兒童，加強催注及訪視作業並主動通報社會局，另在未成年生育管理部分，在個案產後1月月及3個月進行訪視，訪視重點包括避孕方式衛教、定期預防接種、母乳哺育及嬰幼兒照護等，若發現有家庭經濟、安置等特殊需求則轉介社會局；若發現精神病人、自殺通報企圖者、藥癮者家中有6歲以下小孩，立即通報高風險家庭。