影／「甩鄭麗君一巴掌」影片曝光！鄭惠中：不懂感恩，打她剛好而已

記者柯沛辰／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席華視春節餐會，不料席間突遭資深藝人鄭惠中甩了一巴掌，讓現場所有人錯愕不已。鄭惠中受訪時坦言，不滿鄭麗君「去蔣化」廢除中正紀念堂，「賞她一巴掌剛好而已，中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事」，她願為一時衝動行為道歉，但絕不為抗議去蔣化道歉。

當時鄭麗君依慣例逐桌向資深演藝人員寒喧敬酒，彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇，不料鄭惠中（原名鄭心儀）見狀，突然箭步上前搧了一個巴掌，隨即轉身走掉。鄭麗君被打後一臉不可置信，但仍保持風度，只鎮定說了一句「怎麼可以這樣」，隨後繼續頂著紅腫的左臉敬酒，直到15分鐘後才離開。

▲出手打鄭麗君一巴掌，鄭惠中認為「剛好而已」。（圖／鏡週刊，下同）

鄭惠中第一時間受訪時表示，「我一直懷恨在心很久了，蔣中正是偉人，沒有他，妳當什麼官啊？該死啊，我就非要出這口氣，我只是讓她知道，有多少人跟我一樣這樣恨妳！」

鄭惠中理直氣壯地說，前人種樹、後人乘涼，但鄭麗君推動廢除中正紀念堂，一點都不知感恩，這種人我打她剛剛好而已，要不是站不穩，本來還想賞兩巴掌，「我相信很多人跟我一樣，有跟我一樣的感覺」、「中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事情」。

▲鄭麗君反應不及，當場遭賞一巴掌。

事後，鄭麗君在臉書發文表示，「個人受辱事小，民主不容傷害」，自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，她期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見；她個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。

事件曝光後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁都致電鄭麗君慰問，同時譴責非理性的暴力行為。華視總經理莊豐嘉下午也召開記者會說明，表示作為主辦單位，沒能保護好文化部長，甚至讓其遭受不合理待遇，他深感遺憾並致上最高歉意。

針對暴力事件，他認為台灣雖有言論自由的地方，但動手打人就是不對，後續將以「關懷演藝人員基金會」名義報警採取法律行動，並提妨害商譽告訴，以維護社會公允。

▲鄭惠中22日晚間在應曉薇陪同下召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

對此，稍早鄭惠中在台北市議員應曉薇陪同下召開記者會，表示她是一時情緒激動才動手，也知道這樣的行為不對，願向鄭部長道歉，但她仍要對部長及執政黨提出的「去蔣化」表達強烈不滿和憤怒。

鄭惠中強調，去蔣化就是不對，就是否定歷史，她願為自己的行為道歉，但不願對抗議去蔣化一事道歉，「去蔣不是台灣人民的共識，身為文化部長，未傾聽民意而推動去蔣化，撕裂台灣人民的情感，我鄭重聲明，絕對不為（抗議）去蔣化道歉。」

據了解，鄭惠中30多年前曾以本名「鄭心儀」出道，跟中視簽了5年的基本歌星合約，但星途並不順遂，反倒因為白天擔任「女義警」備受矚目，每天晚上在國賓、統一飯店等駐唱，曾有「女義警歌手」的美名。但好景不常，後來鄭惠中改走性感路線，被台北市警局認定形象不佳，解除義警職務。

民國73年，鄭惠中開車趕場在高速公路上超速、變換車道不當，釀成嚴重車禍1死，不僅被依過失致死罪判刑5個月，還一度下半身癱瘓，無法繼續演藝事業。好在經10年積極復健，鄭惠中終於不用坐輪椅，可靠枴杖輔助。之後，她轉往消防局幫忙，曾推薦黑人陳建州等藝人擔任消防大使，