鄭麗君被鄭惠中「摑巴掌」　蘇嘉全親自致電關心

▲鄭惠中呼文化部長鄭麗君巴掌。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席關懷演藝人員春節餐會，當她正問候坐在輪椅上的陳松勇時，竟被另名資深女藝人鄭惠中（原名鄭心儀）摑巴掌，鄭惠中還理直氣壯稱「剛好而已」。鄭麗君被閃打一巴掌後，轉頭望向鄭惠中，但鄭惠中隨即掉頭走人。鄭麗君表情驚訝，仍保持風度，只鎮定說了一句「怎麼可以這樣。」，隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待了15分鐘後才離開。立法院長蘇嘉全聽聞此事後，親自致電關心。

隨後鄭麗君也在臉書發文表示，「個人受辱事小，民主不容傷害」，她餐會席間跟資深藝人陳松勇、周遊、常楓、石雋、文夏等前輩一一問候時，突有一位不認識的女士（鄭惠中）上前攻擊她，她雖被嚇到，但請各位朋友不用擔心，也謝謝現場許多資深藝人前輩即時給予安慰。

鄭麗君強調，自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，她期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見；她個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。

傳鄭惠中因不滿「去蔣化」摑鄭麗君巴掌，當下還提到「打她一巴掌算便宜她」。事後，鄭惠中召開記者會時，否認此事，「我沒有說過這句話。」，並強調願意為她的作為向鄭麗君表達歉意，但仍堅決反對「去蔣化」。

針對鄭麗君被藝人搧巴掌，蘇嘉全22日在臉書表示，已致電關心鄭麗君，為她加油打氣，對此用暴力手段表達訴求的不理性行為，他感到非常遺憾，同時也要強烈譴責。

蘇嘉全指出，鄭麗君一路以來，為了台灣多元意見的捍衛、本土文化的發展，以及推動轉型正義的工作盡心盡力，是推動各項文化改革最溫柔而堅定的一股力量；然而，她遭受非理性的暴力羞辱，此事已傷害台灣的民主價值。

蘇嘉全強調，台灣是民主國家，任何不同聲音與立場，都能以多元的形式，進行自由、平等的討論，但不允許暴力行為；轉型正義的腳步不會停下，他期待未來社會各界能有更多理性的對話，盼此暴力攻擊是第一次，也是最後一次。

▲蘇嘉全。（資料照／記者屠惠剛攝）