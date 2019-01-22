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比基尼登山客走了　余苑如：台灣人應該要感謝她

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▲▼搜救人員快步前進現場搶救比基尼登山女，仍晚了一步。（圖／記者李忠憲、陳玉翻攝）

▲搜救人員快步前進現場搶救比基尼登山女，仍晚了一步。（圖／記者李忠憲、陳玉翻攝）

政治中心／綜合報導

36歲比基尼登山客吳季芸（綽號G哥），日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，未料失足墜落深谷，等不及救援隊抵達，因失溫罹難。對此，民進黨立委余苑如也在臉書PO文哀悼，直指G哥用自己獨特的方式讓大眾領略台灣山岳之美，「台灣人應該是要感謝她的」。

G哥日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，未料卻失足摔落山谷，透過衛星電話向外求援，消防隊獲報後派出2批腳程飛快的山搜人員，一般登山客要走上2天的路程，他們28小時內趕到，但G哥已失溫罹難。

對此，余苑如22日在臉書表示，有人批評G哥登黑山又出事，浪費國家搜救資源然而她未受專業訓練，自學登山，在臉書透過一張又一張的照片，用自己獨特的方式讓大眾領略台灣山岳之美，台灣人應該是要感謝她的。

余苑如指出，G哥留下的不只是山岳美景，還有台灣的山岳運動，是否應列為國家重點政策？台灣得天獨厚，擁有268座超過3000公尺的高山，以魔戒拍攝地瘋迷全世界的紐西蘭，及擁有富士山的日本，兩國加起來也沒超過50座，高山實在是地球賜與台灣的無雙資產。

▲比基尼登山客。（圖／截自當事人臉書）

▲比基尼登山客。（圖／截自當事人臉書）

余苑如提及，為了讓台灣登山運動的風氣與技術水準追上世界，她上月邀約江秀真到辦公室一談，台灣登山女傑第一人江秀真的故事啟發無數人，近年來更以籌設台灣登山學校為職志。

余苑如也引台灣登山女傑第一人江秀真的想法，如東西南北中各選一座代表性的山岳，以國際標準完善其設施，作為國內外登山客親近台灣高山的入門款；開設登山學校，按部就班培養初級嚮導、高山嚮導甚至國際嚮導，提升登山技術與安全知識的水平；開發攀岩、攀樹、攀冰、溯溪等山岳活動訓練學程，並建立證照制度，形成登山產業的基礎。

▲▼民進黨立委余宛如。（圖／資料照）

▲民進黨立委余宛如。（圖／資料照）

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關鍵字：比基尼登山客,余宛如

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