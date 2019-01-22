堂堂文化部長被藝人搧巴掌　陳亭妃不捨鄭麗君

▲鄭麗君出席108年關懷演藝人員春節餐會，彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇時，被鄭惠中「搧巴掌」。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日下午出席關懷演藝人員春節餐會，當她逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒、彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇時，竟被另一名資深藝人鄭惠中（原名鄭心儀）「搧巴掌」，鄭惠中還理直氣壯稱「我這樣子打她，是剛好而已」。對此，民進黨立委陳亭妃痛批，鄭惠中沒悔意，更心疼鄭麗君。

鄭麗君被閃打一巴掌後，轉頭望向鄭惠中，但鄭惠君隨即掉頭走人。鄭麗君表情驚訝，仍保持風度，只鎮定說了一句「怎麼可以這樣。」，隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待了15分鐘後才離開。

隨後鄭麗君也在臉書發文表示，「個人受辱事小，民主不容傷害」，她餐會席間跟資深藝人陳松勇、周遊、常楓、石雋、文夏等前輩一一問候時，突有一位不認識的女士（鄭惠中）上前攻擊她，她雖被嚇到，但請各位朋友不用擔心，也謝謝現場許多資深藝人前輩即時給予安慰。

鄭麗君強調，自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，她期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見；她個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。

針對鄭麗君被藝人搧巴掌，陳亭妃表示，政務官任內的施政表現，當然是可受社會大眾公評，但絕對不是用這種極度羞辱人的方式，而更加令人憤怒的是，鄭惠中事後不只沒有任何悔意，還一副理直氣壯的樣子，心中除了憤怒之外，更多的是對鄭麗君心疼與不捨。