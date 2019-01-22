韓國瑜「高雄發大財」挨批　洪孟楷回擊林濁水：中樂透才算？

▲ 韓國瑜感謝林濁水狂酸 。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

前民進黨立委林濁水日前狠酸，高雄市長韓國瑜以為賣些農產品到大陸，高雄就是發大財，韓國瑜的施政頂多是讓農、漁民發「個人的小財」。對此，國民黨發言人洪孟楷22日回擊，「林濁水心中的發大財難道是中樂透嗎？」

洪孟楷在臉書表示，拼經濟當然從基層拼起，才能帶動好的循環，「還是林濁水心中的發大財就是要中樂透，天降億萬橫財才算發大財？這就跟民進黨每天和台獨一樣，只是一吹再吹的牛皮！」

洪孟楷指出，目前高雄經濟低迷，百業待舉，當然要先從基層開始平息，讓農民漁民有更好的收入，自然會反應到消費，連帶的帶動服務業整體的經濟景氣，這是基本的常識，發大財就是先每個人都賺一點點小財，累積起來整個社會才會越來越正向循環。

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

洪孟楷提及，林濁水卻認為農民漁民把農業產品賣出去不算發財，「難怪民進黨執政後兩岸停止讓農業產品賣不出去他們也無感，因為在他們的心裡根本不認為這是發財的方式。」，現在該檢討的不應是韓國瑜幫忙發財的方式，而是檢討為什麼過去20年高雄經濟會越來越不景氣。

洪孟楷認為，韓國瑜已先實現第一步貨出去，接下來就是人進來，而越來越多人先賺到了小財，就一定會有發中財的人出現，到時累積起來全民都能發大財，一步一腳印；他為實踐政策的韓國瑜加油，「至於新系大老酸言酸語，還是先好好盯著現在蔡英文政府怎樣施政，比較實在！」

▲洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）