驚艷屏東　林義傑率百位超馬選手用腳體驗恆春半島

▲林義傑在恆春地區舉辦極地超級馬拉松賽選手合影。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

極地探險家林義傑連7年於屏東縣舉辦極地超級馬拉松，首日自浸水營古道起跑、並橫跨中央山脈至滿洲，其中一站夜宿小墾丁渡假村，由屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽、小墾丁渡假村總經理張福生代表屏東觀光業致贈2019台灣燈會在屏東海報，呼籲國人與社會大眾「用腳」體驗恆春半島的美好。

林義傑說，自己發起的《SUPERACE極地超級馬拉松－台灣站》，已第7屆，SUPERACE秉持著領導精神與義務，帶領超級馬拉松跑者們奔馳於屏東縣的美麗風光。

▲小墾丁的七隻大冠鷲在正上方翱翔似乎在歡迎超馬選手們▼林義傑

▲林義傑

他表示，在恆春地區一路上穿山越嶺，跋山涉水，橫跨中央山脈，方能抵達依山傍海的營地，路程除了挑戰日據時代的浸水營古道外、更有199縣道、旭海草原，沿著海岸線多變的地形奔跑，一路上鳥鳴、海風、山明水秀，勇闖國境之南，用雙腳窺探福爾摩沙。

▲林義傑（中）與排灣族部落星空嚮導陳惠玲（左）與歌手李宜合影▼屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽致贈2019台灣燈會在屏東海報。

林榮欽表示，一望無際的旭海草原、秀麗的水蛙窟、美麗的船帆石、遼闊的佳鵝公路與壯闊的風吹沙等，都是絕美如詩的景色，不用出國遠求，美麗台灣的縮影就在屏東。而他說，2月19日至3月3日 台灣燈會在屏東，是來屏東觀光旅遊，體驗恆春半島美好風光的好時機。

▲林義傑致贈象徵永不放棄的SUPERACE品牌背包給小墾丁渡假村總經理張福生。

張福生則感謝林義傑團隊多次帶領多個國家的跑者到屏東，這次有上百位遠從美國、日本、新加坡、澳門來的好手，都是著迷於恆春半島而來。

歡迎會策展人黃耀寬呼籲，「用腳」深入豐富的人文藝術如恆春民謠與部落天籟，探索恆春半島九條生態旅遊路線，品茗滿洲的黑豆茶與洋蔥糕是人間一大享受，深入滿茶古道與欖仁溪的青翠山巒，貼近社頂的梅花鹿群，佇立世外桃源般的南仁山，讓孩子脫掉鞋子踩踏青翠的草場、仰望璀璨的浩瀚銀河，才能感受到真正的恆春半島之美。