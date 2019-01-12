媽過世3年！爸護「生前手機」隨時充100%電　上萬網友狂噴淚：無聲的思念

▲媽媽過世3年了，爸爸每天都會把她生前的手機充滿電。（圖／翻攝自爆廢公社二館、Pixabay）

網搜小組／綜合報導

親人過世後，人們常常會保留他們生前的東西紀念。一名女網友的媽媽在3年前過世了，手機號碼也停話了，但爸爸卻每天都幫媽媽把手機充滿電，每天早上九點準時打開媽媽的小收音機，轉到媽媽生前最愛的電台，直到她下班回家才關掉，電視也總轉到媽媽愛看的頻道，用這些行動來展現對媽媽的愛和思念。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」社團中貼文，她媽媽已經過世快3年了，手機號碼已經停話了，「我爸爸卻每天都會充電，這三年都不間斷只要沒電就是會充飽它」，她曾跟爸爸說，「這支手機就沒有再用了幹嘛一直充」，爸爸卻不多說什麼，只回她一句，「你不懂啦！」她知道爸爸始終相信媽媽會打這支電話回來。

除了手機外，爸爸只要是與媽媽有關的事，都記得清清楚楚，「我媽媽曾經留下的小收音機，他就會一早九點開播她愛的電台到我下班幫他切掉；我媽曾經去過的地方，只要跟我爸出門，我爸總會說這裡媽有來過也有經過之類的；我媽曾經愛看電視劇，每天我爸一下班就會切我媽愛看頻道，他會想說我媽媽都會看。」

這些動作看在她眼中，雖然爸爸沒有直說，但她知道爸爸對媽媽用情至深，她希望和大家分享這些故事，能讓這個世界多一些愛，「希望天底下所有男人也像我爸爸這樣那麼的癡情。」

網友們看到這篇貼文都深受感動，紛紛留言表示，「思念是一種病，永遠治不好的病」、「一種回憶，對他來說是思念」、「有洋蔥」、「情到深處無怨尤」、「心痛～但是要學者放下，不然會更痛，要幫助爸爸走出來」、「感動到我好想哭」、「眼睛鼻子酸酸的」、「眼淚瞬間流下」、「這是一種無聲的思念，感人」。

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