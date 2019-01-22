「你沒打方向燈！」惡煞險被撞當街亮刀　怒砍左轉騎士　

▲穿黃色雨衣的騎士因行車糾紛遭惡煞追砍。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名游姓男子21日下午4時許騎乘機車，與友人經過新莊區四維路時發生行車糾紛，疑似因為另一名李姓騎士左轉沒打方向燈，害他直行時險些撞上，他氣得將對方攔下後反遭嗆聲，他氣得拿出西瓜刀砍向騎士，友人也拿安全帽攻擊後逃逸。

警方調查，當時28歲游姓男子曾有傷害、毒品、妨害自由等素行，當日與25歲的楊姓友人分騎2台機車經過新北市新莊區四維路，疑似因為李姓騎士轉彎時沒打方向燈，害他差點就要出擦撞出車禍，他心生不滿騎車莊上前，不料卻被對方嗆「不然想怎樣！」楊姓友人先行動手後，再由李姓騎士接著亮刀砍人，騎士左手肘被砍一刀，傷口約10公分，送醫急救後並無大礙。

2名惡煞第一時間就騎車逃逸，但事後又折返想要查看騎士的傷勢，恰巧被眼睛的員警當場逮捕，他們供稱是因為行車糾紛又被反嗆才會動手，警方訊後依照傷害罪嫌將2人送辦。

▼2名惡煞被移送偵辦。（圖／記者林煒傑翻攝）



▼2名惡煞所騎乘的機車。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼游姓男子所持的西瓜刀。（圖／記者陳豐德翻攝）



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