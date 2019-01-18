交往1個月就分手…前男友當街「砍頭19刀」　她白羽絨衣染成血紅

▲黃女遭前男友當街砍成血人，頭骨也被用磚頭砸破，伴隨顱內出血。（圖／翻攝微博）



大陸中心／綜合報導

中國大陸貴州省貴陽發生一起驚悚的恐怖情人砍人案。女子黃聲美近日在公車站等車時，突然遭張姓前男友持磚頭朝頭部猛砸，又狂砍她19刀，當場將黃女砍成血人，而行兇動機僅是因為交往1個月就被甩而心生不滿。目前，黃女因顱內出血，至今仍在醫院昏迷不醒。

根據《貴陽晚報》報導，1月15日上午10時，黃聲美正在一處公車站等車，突然聽見身後有人叫他，轉過頭發現是前男友張男，沒想到對方拿起一塊磚頭就朝她頭部砸，把她砸倒在地。之後，張男又拿出尖刀朝她頭部狂砍。黃女出於自衛，用手護住自己頭臉，但手指卻被當場砍斷濺血，身上的白色羽絨衣都被染成一片血紅。

事後黃女被緊急送醫，檢查發現她頭部刀傷有19處，同時部分頭骨破裂伴有顱內出血，手指也被砍斷數根，由於傷勢嚴重，院方已經發出病危通知書，並先對她進行開顱手術。醫師表示，病患至少要14天之後才能甦醒。

家屬表示，黃女曾與張男交往大約1個月，期間發現對方多疑、偏激、難以相處，於是提出分手。張男不願接受，還長期向黃女及家人騷擾恐嚇，甚至傳訊息嗆「只要我沒死，一定讓你們來給黃聲美收屍」、「小剛（黃女弟弟）有膽量你就砍死我，不然半個月後你一定會看見你姐的屍首」。由於張男屢次威脅，家人建議黃女辭去原本的工作，沒想到還是發生了意外。

據悉，張男案發當天就已經向當地派出所自首，目前詳細案情仍在進一步調查中。

▼院方已緊急為黃女進行開顱手術，目前她尚未甦醒。（圖／翻攝微博）

