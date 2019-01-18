　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

交往1個月就分手…前男友當街「砍頭19刀」　她白羽絨衣染成血紅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼交往1個月就分手…前男友當街「砍頭19刀」　她白羽絨衣染成血紅。（圖／翻攝微博）

▲黃女遭前男友當街砍成血人，頭骨也被用磚頭砸破，伴隨顱內出血。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

中國大陸貴州省貴陽發生一起驚悚的恐怖情人砍人案。女子黃聲美近日在公車站等車時，突然遭張姓前男友持磚頭朝頭部猛砸，又狂砍她19刀，當場將黃女砍成血人，而行兇動機僅是因為交往1個月就被甩而心生不滿。目前，黃女因顱內出血，至今仍在醫院昏迷不醒。

根據《貴陽晚報》報導，1月15日上午10時，黃聲美正在一處公車站等車，突然聽見身後有人叫他，轉過頭發現是前男友張男，沒想到對方拿起一塊磚頭就朝她頭部砸，把她砸倒在地。之後，張男又拿出尖刀朝她頭部狂砍。黃女出於自衛，用手護住自己頭臉，但手指卻被當場砍斷濺血，身上的白色羽絨衣都被染成一片血紅。

事後黃女被緊急送醫，檢查發現她頭部刀傷有19處，同時部分頭骨破裂伴有顱內出血，手指也被砍斷數根，由於傷勢嚴重，院方已經發出病危通知書，並先對她進行開顱手術。醫師表示，病患至少要14天之後才能甦醒。

家屬表示，黃女曾與張男交往大約1個月，期間發現對方多疑、偏激、難以相處，於是提出分手。張男不願接受，還長期向黃女及家人騷擾恐嚇，甚至傳訊息嗆「只要我沒死，一定讓你們來給黃聲美收屍」、「小剛（黃女弟弟）有膽量你就砍死我，不然半個月後你一定會看見你姐的屍首」。由於張男屢次威脅，家人建議黃女辭去原本的工作，沒想到還是發生了意外。

據悉，張男案發當天就已經向當地派出所自首，目前詳細案情仍在進一步調查中。

▼院方已緊急為黃女進行開顱手術，目前她尚未甦醒。（圖／翻攝微博）

▲▼交往1個月就分手…前男友當街「砍頭19刀」　她白羽絨衣染成血紅。（圖／翻攝微博）

ET快訊
館長合照正妹女警！手臂和頭圍一樣粗
蔡英文秀10年對比照　網友：永遠的辣台妹

關鍵字：砍人,恐怖情人

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

交往1個月就分手…前男友當街「砍頭19刀」　她白羽絨衣染成血紅

他連買2個LV包狂褪色　上海總部竟稱：大陸空氣差

與孟晚舟赴阿根廷開會　任正非：我晚2天出發她就被扣留

App助兩岸尋親！台灣里長踏萬里路　揹上百老兵骨灰跨海安葬

台企聯新春聯誼　王屏生：支持「九二共識」、反對台獨

胡潤研究院：大陸富豪對經濟信心創10年來新低　積極投資反提升

影／不讓小英片面解讀「一國兩制」　劉結一：不在台灣實行大陸現有制度

傳美要起訴「華為竊密」　《環時》批：心胸狹小、高度自私

三款APP炮打微信　騰訊張軍：無端挨罵半天，我也得說說話

影／廣西大媽40年挑壞18根扁擔　養87孩童20人考上北大清華

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

衝上台搶吉他嗆：不給志賢面子　官員醉後耍官威觀光局記兩過

尾牙拚了！台積電員工剃張董頭　網友讚超強馬屁：這年終不得了

女童疑被「抓頭撞牆摔地板」！　檢察官哽咽：看到心裡非常痛

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

交往1個月就分手…前男友當街「砍頭19刀」　她白羽絨衣染成血紅

他連買2個LV包狂褪色　上海總部竟稱：大陸空氣差

與孟晚舟赴阿根廷開會　任正非：我晚2天出發她就被扣留

App助兩岸尋親！台灣里長踏萬里路　揹上百老兵骨灰跨海安葬

台企聯新春聯誼　王屏生：支持「九二共識」、反對台獨

胡潤研究院：大陸富豪對經濟信心創10年來新低　積極投資反提升

影／不讓小英片面解讀「一國兩制」　劉結一：不在台灣實行大陸現有制度

傳美要起訴「華為竊密」　《環時》批：心胸狹小、高度自私

三款APP炮打微信　騰訊張軍：無端挨罵半天，我也得說說話

影／廣西大媽40年挑壞18根扁擔　養87孩童20人考上北大清華

快訊／國3苗栗凌晨重大車禍！3車追撞「全線封閉」1人無生命跡象

「宇宙費城人」哈波聯手神鱒楚特　2021年組最猛外野

美國國防情報局：中國正在研發2款「隱形轟炸機」

交往1個月就分手…前男友當街「砍頭19刀」　她白羽絨衣染成血紅

輕運動穿搭迎新年　摩曼頓推滿額贈再抽精品好禮

他連買2個LV包狂褪色　上海總部竟稱：大陸空氣差

8歲童被折疊桌夾死…「每次業者都反彈」標檢局硬起來：半年內列檢驗

「錢被鬼叼走」虐嬰4人住民宿騙吃騙喝！2個月後一句話讓老闆娘更傻眼

《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

台開攜手百麗打造海上藍色公路　看旺台灣觀光：「有獲利就上市櫃！」

柯P推「館長選立委」！ 合體直播破5萬人聊2020網嗨爆

大陸熱門新聞

不讓小英片面解讀「一國兩制」　..

交往1月就分手　她被砍成血人昏..

大陸媒體聯訪　任正非首談孟晚舟

紫砂壺加熱水　正妹「10秒脫衣..

長年不吃早餐　女子清出2千顆結..

裝修工「16樓刷牆」遭割斷安全..

里長伯揹骨灰　助老兵跨海歸鄉

LV包狂褪色　官方稱：大陸空氣..

台企聯新春聯誼　王屏生：支持「..

女直播主變焦屍　曾演出喝孟婆湯

學辛芷蕾髮型變狗啃　她手機被打..

三寶大嬸衝馬路　慘害3輛賓利連..

台籍廈門社區主任助理：冤枉人！

好心下車救人　3人全被飛車撞死

更多熱門

相關新聞

醋女為了偷看聊天記錄　迷昏男友

談戀愛或結婚最擔心的就是遇到「恐怖情人」了！日本有一名網友日前吃完女友煮的晚餐後，突然失去意識，醒來時人已經在醫院。沒想到經調查後發現，真相竟是因為女友想要偷看聊天紀錄，而在食物裡下藥。

被惡男囚禁　她吃掉睫毛學狗叫

男子遭砍忍痛逃　巷弄內求救

臉書換獨照　她被暴打少掉3顆牙

當愛情褪色　法界：聲請保護令自保

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

屬「豬」或姓「朱」有好康

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

STUDIO A i8手機不用一萬

蔡英文突襲西門町　點滷味秒被讚

李沛旭脫外套⋯蔡淑臻深V也輸了

展榮展瑞「原來是3胞胎」！

王嘉爾鞠躬10次道歉！親認毀約內幕

被逼做20次試管「卵子都沒了」！男方冷回：我們有錢

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

刮刮樂百萬得主現身！她示範又刮到5000元

勝利私訊YG社長認錯　粉絲看截圖怒了

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面