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社會 社會焦點 保障人權

父稱3歲女兒玩噴槍慘死　加油站長打臉：女童一直躺在副駕

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▲▼快訊／高雄女童驚傳中油加油站玩洗車噴槍噴進嘴亡　母崩潰跪求監視器畫面。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲高雄女童驚傳玩噴槍致死有疑點，母崩潰跪求監視器畫面。（圖／翻攝自當事人臉書）

地方中心／高雄報導

左營區一間加油站驚傳3歲女童疑似玩自助洗車的高壓噴槍身亡，目前確切死因仍待檢警進一步調查釐清。而該加油站站長則是表示，從監視器畫面看起來女童全程未下車，自始自終都躺在副駕駛座，有看到女童手部動了一下，但不清楚是自己動或是外力造成，且噴槍也都沒有離開過父親身邊。

3歲女童的父親表示，自己在整理車輛的過程當中，是看到小女童在玩高壓氣體噴槍。但可疑的是，3歲小女童的手掌大小、力氣等等，有辦法按壓下噴槍的握柄嗎？因此資深員警對於「高壓噴槍對嘴噴」這種說法不太相信，認為3歲女童的父親有所避重就輕。

▲▼高雄女童驚傳加油站玩「洗車氣槍」噴進嘴亡　母跪求監視器畫面。（圖／記者吳奕靖攝）

▲發生意外的加油站自助洗車區畫面。（圖／翻攝自當事人臉書）

對此，據《TVBS》報導，加油站長表示，這起意外不是像網路上說的是噴槍造成，因為從監視器可見小孩沒下車，而父親整理車子時間約20分鐘，噴槍都沒有離開過父親身邊，更不是像網路上說的是小孩自己玩，然後造成意外死亡，因基於偵查不公開，面對網路諸多疑問，無法上網進行解釋。

加油站長進一步說，從監視器畫面看到小朋友都沒有下車，從影片看起來是自始自終都躺在副駕駛座，且讓他覺得疑惑的是，女童自始自終都是躺在副駕駛座，看到動作是父親在副駕駛座整理很久，但不知道做什麼，然後有看到女童手部動了一下，但不清楚是自己動或是外力造成。另外，他說，該名父親並沒有向員工報案，當下都是父親自己處理，監視器看起來女童的模樣是癱軟的。

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關鍵字：噴槍,加油站,站長,副駕駛座

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