影／父親持噴槍畫面曝光！曾靠近副駕駛座　抱出時女童已癱軟

地方中心／高雄報導

左營區一間加油站發生一起嚴重意外，一名3歲小女童疑似被噴槍噴到嘴部而身亡，經送醫搶救後仍是不治。對此，父親到加油站的最新監視器畫面也於22日曝光。此外，檢方表示，女童20日15時隨著父親到加油站洗車，但疑似因把玩風槍，導致女童送醫不治，而檢察官在相驗遺體以後將女童的父親以「過失致死」移送法辦。

▲女童父親曾拿噴槍靠近副駕駛座。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

最新監視器畫面鋪光，而根據檢方表示，女童於當天15時許，隨父親到加油站洗車時，而當時疑似有把玩加油站的風槍，之後在15時17分許，女童父親發現她有異狀並急救後，隨即於15時19分駕車離開加油站，並於15時26分送至高雄榮民總醫院急救，但女童仍是於16時50分經醫院宣告急救無效。對此檢方也表示，一切都要等調查後才能釐清，不過從監視器中有發現父親疑似有拿噴槍靠近女童的行為。

此外，根據李姓加油站站長表示，當時女童一直待在副駕駛座，根本沒有下車，而當時父親在副駕駛座，做了很久的整理，後來女童的手有動一下，但是她是自己動，還是外力不知道。對此，檢察官則表示，檢察官在相驗遺體以後將女童的父親以「過失致死」移送法辦。

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