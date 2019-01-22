關鍵7分鐘！奪命時間軸曝光...父持噴槍2度靠近車內　女童「全身腫脹」

地方中心／高雄報導

高雄市一名媽媽21日在臉書發文求助女兒在左營區加油站發生意外死亡；父親稱在整理車輛的過程中看到小女童在玩高壓氣體噴槍。不過目前檢方已經證實，女童當時沒下車，從監視器中有看見父親似有拿噴槍靠近女童的行為，全案種種疑點都還需要繼續釐清。

▲女童父持噴槍畫面曝光，但背對無法得知到底發生了何事。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）



檢方表示，女童送醫時已呈現死亡狀態，無呼吸、無脈搏、顏面及頸部嚴重腫脹，經醫院檢查後發現有氣胸、氣腫及皮下氣腫，搶救後仍無恢復自發性循環，宣告急救無效；女童全身幾乎腫脹，但又不像一般瘀青，身體部分無外部舊傷，已請法醫研究所協助安排複驗鑑定，時程預計於周四（24日）。

由於父親應對女童有保護義務，涉有過失致死罪嫌，經訊問後諭知6萬元交保。另外從監視器可以看見，父親曾2度拿著噴槍接近女童乘坐的副座，但是否有將噴槍伸入車內、或給女童把玩，因是背對鏡頭所以這「關鍵的7分鐘」還需要進一步釐清，但唯一可以確定的是，女童並未下車。

▲女童母女情深，不料卻發生這樣的事情。（圖／翻攝當事人臉書）



而稍早加油站長就有表示，從監視器父親整理車子時間約20分鐘，噴槍都沒有離開過父親身邊，女童自始自終都是躺在副駕駛座，然後有看到女童手部稍微動了一下，但不清楚是自己動或是外力造成。也就是說，目前可以初步推翻網友懷疑是小孩自己下車玩，然後造成意外死亡。

另外可疑的地方是，就算父親真的把氣槍拿給副座的女童把玩，但3歲小女童的手掌大小、力氣等等，有辦法按壓下噴槍的握柄嗎？因此資深員警對於「高壓噴槍對嘴噴」這種說法抱持著疑問，認為3歲女童的父親有所避重就輕。又倘若真的是因為女童把玩氣槍而奪命，以下為整理的時間軸。



「噴槍事件」奪命時間序：

15:01 女童父開車進入加油站

15:02 女童父拿起噴槍清理轎車

15:10 女童父第1次拿噴槍靠近副駕駛座

15:15 女童父第2次拿噴槍靠近副駕駛座

15:17 女童父發現女童有異狀

15:19 女童父駛離加油站就醫

15:26 女童送至高雄榮民總醫院急救

16:50 女童經醫院宣告急救無效

【更多新聞】

女童玩「氣槍噴嘴」慘死！初驗結果曝 檢方：顏面、頸部嚴重腫脹



父稱她玩氣槍！女兒「顏面、頸腫脹」亡 檢方證實：女童沒下車



父親持噴槍畫面曝光！曾靠近副駕駛座 抱出時女童已癱軟