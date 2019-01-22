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狂花150萬年薪寵女友！　他被封「地表最強盤子」

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▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲你聽過最寵另一半的舉動是什麼？（圖／取自免費圖庫PEXELS）

生活中心／綜合報導

地表最強盤子工具人就是他！一名網友在《靠北女友》表示，年薪150萬的他，曾帶女朋友到泰國玩，安排女友與朋友、家人出國，不料沒過多久，對方竟告訴他「從來沒答應和你在一起」。可是更讓網友意外的是，原PO被這樣對待後，竟甘願繼續當對方的人肉提款機，「遇到你連抖內都不用等了」、「沒E cup也可以報名嗎？」

原PO表示，他以為「見過彼此長輩」、「住過家多次還一起睡覺」、「一起洗過澡」、「滾過數十次床單」就是情侶關係，期間兩人還一起出國，他資助對方跟朋友、家人出國，就在他期待要共同走向人生下個階段，竟得到「我沒要答應跟你在一起」的答案。

原PO的盤子人生在分手後依然繼續，「被分手後一個半月見面，哀鳳X、極度乾燥的外套和Kiehl’s化妝品；兩個禮拜後的2017聖誕節又見面，第一支哀鳳X壞了只好噴第二支，可是自己還在用快爛掉的6S」、「從那時候到現在沒見過面，有問題找我幫，沒錢就金援你（只有援沒有交），你發出SOS訊號我就完成任務，都覺得自己可以屌打地表最強老爸」。

▲情侶，男女，交往，感情，結婚，求婚。（圖／pixabay）

▲原PO被說是地表最強盤子。（圖／pixabay）

原PO表示，「你說我對你好是沒對象，有新對象就不會理你，我說只想跟你在一起，你又說不想耽誤我的人生，希望我找新對象，最後追問我是不是不想再和你聯絡」。他說「這神馬邏輯，我有點亂」，並統整出來對方真正的意思，「因為你我終於學會李玖哲《想太多》的正確唱法」。

看破且決定放棄的原PO也說，不敢告訴朋友，怕被說「董A，最近抹壞喔，以後攏乎你請」，被媽媽知道擔心被藤條打「對我沒這友孝」，但這些事也是他自願做，會PO出來不是想讓大家肉搜，「貼文的原因是之前都默默的看靠北女友，很多留言非常好笑，我想知道大家會怎麼笑我的種種行爲，可能會讓我更清醒點」。

這篇文引發網友熱議，「地表最強盤子，比華碩更堅若盤石」、「我年薪沒有150萬也沒有E cup，可以報名當你女朋友嗎」、「遇到你連抖內都不用等了」、「打那麼長以為什麼感人故事，原來是盤子日常」，還有人嗆聲「編什麼故事，快去掛號」。

▲▼地表最強盤子。（圖／翻攝自靠北女友）

▲有人認為是幻想文。（圖／翻攝自靠北女友）

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