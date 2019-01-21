和同事不倫戀6年　人妻想分手被討「開房費！」

▲女職員和男同事婚外情6年被丈夫抓包。（圖／達志／示意圖）

突發中心／台北報導

一名蕭姓人夫指控，前年發現太太和男子阿明（化名）手機通訊軟體對話紀錄談分手，太太斥責對方「如今你玩弄了我的感情我的人後，翻臉無情的來跟我要錢這樣是對我厚道寬容嗎？」、「「能相處6 年雙方都付出了」，因此提告2人妨害家庭，並連帶求償200萬元。不過，刑事部份不起訴，但民事部分，高等法院認為蕭妻和阿明顯逾男女往來之分寸，已超越社會通念容忍之範疇，足以破壞婚姻生活圓滿安全及幸福，判須連帶賠償蕭男30萬元。

依判決書提到，蕭男指控，看到妻子手機通訊軟體對話，包含「…這麼多年來你平時所給的錢，你說是要讓我買吃的喝的用的，而那些錢也都已經在我們出去約會時，吃喝玩樂及開房間時用完了，還有你說沒錢也有拿給你，現在你因為我不想要跟你在一起了，就來跟我要錢？」才發現她和阿明交往6年，並在車上、汽車旅館等處發生性行為，導致他深感遭背叛而大受打擊，寢食不安，原本幸福的家庭瀕臨破裂，精神上極為痛苦，心情迄今無法平撫，因此對兩人連帶求償200萬元。

阿明則稱，和蕭妻僅為同事關係，偶爾聊天，吃飯、逛街，是同事間正常社交行為，並無侵害蕭男，簡訊內容是因和蕭妻間有金錢糾紛，提及「約會、吃喝玩樂、開房間、上床發生性關係」等語，皆為她說詞，不明白為何她會陳述與事實不符之事。

高等法院認定，應堪認定蕭妻和阿明有為男女間交往及性行為等事實，且顯逾男女往來分寸，已超越社會通念容忍之範疇，足以破壞婚姻生活圓滿安全及幸福，因此判2人應連帶賠償蕭30萬元確定。

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