善化精障婦走失　歸仁警關懷尋回

▲台南市警歸仁分局媽廟所警員林志鴻，在關廟區下湖里尋獲1名住善化區走失的74歲精障黃姓婦人，通知家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局媽廟所警員林志鴻，1月20日下午1時獲報，關廟區下湖里有一名婦人呆坐路旁，林員趕赴現場後發現1名住善化區走失的74歲精障黃姓婦人，警方帶回所內留置照顧保護後，通知家屬平安領回。

警方說，找到該名婦人時，發現年約7、80歲，對員警詢問語焉不詳，林員以M-POLICE行動電腦以人臉辨識，然因老婦牙齒塌陷致無法明顯辦識，林員即以照片傳至上歸仁分局各LINE群組，請各界協助指認，同時將該名老婦護送回所，並提供熱食裹腹。

在毫無頭緒下，林員猛然想起，2天前勤務指揮中心曾通報善化分局轄失蹤人口，特徵與該老婦相似，經比對系統資料，確認老婦即為34年次精神障礙走失黃姓婦人，通知黃婦家屬至派出所領回照料。黃婦家屬表示，黃婦2天前自善化區一路走至關廟區，其中未曾進食，情況緊急，幸得員警細心，終能讓一家團圓，對員警辛勞表示感謝。

歸仁分局分局長梁仁輝表示，失蹤人口係屬警察服務事項，尤其是精神障礙走失，由於當事人無法對外求援且無自救能力，情勢緊急。對同仁視民如親，積極任事，發揮團隊戰力，幫助民眾返家，表示嘉勉並予獎勵。