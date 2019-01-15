毛小孩走失尋回　警查出案外案：有人偷走後「狗狂吠」棄養

▲台南市歸仁分局文賢派出所巡佐蕭添堡、郭昌其等2員，積極幫戴案民眾尋回愛犬「路卡」，狗主人十分感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區有一戴姓報案人匆忙至歸仁分局文賢派出所內報稱其領養2年的愛犬，在1月7日中午12時許放出去活動後，時隔多日仍未返家，員警先予口頭安慰、轉移其負面心理，並耐心陪同報案人至住家附近尋找，同時調閱數監視器鍥而不捨協尋，終將戴姓報案人之愛犬「路卡」尋回，人狗喜相逢。

歸仁分局文賢派出所巡佐蕭添堡、郭昌其等2員，接獲一戴姓民眾至派出所內報稱其領養2年的狗在1月7日中午12時許從自家出去後至今仍未返家，戴民對這隻狗「路卡」有深厚情感，視同為自家小孩一般，深怕遭遇不測，心急如焚。

蕭、郭等2員先安撫戴民情緒，並耐心陪同報案人至其住家附近調閱監視器，發現「路卡」是遭一名陌生女子騎乘機車將其載走，經查明該車車主並經戴民指認，發現該陌生女子為前員工，員警立即陪同戴民前往該員工住處查看，但未發現「路卡」。

據查該名女前員工將狗狗載到她家後，因疑因狗想念主人，一直吠叫，令該名前員工受不了，就把狗狗「放生」，員警認為這名前員工涉嫌竊盜，將另案偵辦。

此時員警並未放棄一絲絲希望，再次巡視附近，終於在14日下午2時許，在仁德區中正西路附近發現近似戴民之愛犬「路卡」，立即通知戴民至現場確認是否為其愛犬，當「路卡」見到戴民時立即發出如哭泣般吠聲，確為失蹤多日之愛犬，人狗雙方擁抱一起備感溫馨。戴民對員警熱心協尋愛犬十分感激。

歸仁分局平日即利用各項機會教育員警，除致力於治安維護及交通安全之工作外，並應加強為民服務、排難解紛，本次員警接獲民眾求助，秉持同理心及「視民如親」精神，窮盡調查之所能，為民服務事蹟深獲當事人感激，實為「人民保母」之最佳寫照。