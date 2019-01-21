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曾帶記者登頂！6個月前「比基尼登山客」深情告白曝光　12字洩愛山理由

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▲▼ 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲比基尼登山客愛山成痴。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

知名「比基尼登山客」吳姓女子Gigi日前到南投獨攀，因失足墜谷、下半身無法動彈，撥打衛星電話向友人求援；南投縣消防局先是採陸空救援，後改由地面搜救隊入山搜救；21日中午終於找到人，不幸的是吳女已經無生命跡象。消息傳出，網友紛紛留言哀悼，也有人討論，吳女來歷以及她「愛山成痴」的原因。

吳女喜愛登山，但穿比基尼登山、拍照留念的行為，引來不少人怒酸作秀，卻有山友感性PO文哀悼，「她不是大家以為的那樣，她在勾引的不是你，她不是只是個標新立異的人，她比很多只會講的山友，更愛山。」也引起熱論，到底為何吳女「愛山成痴」。

▲比基尼登山客。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

▲比基尼登山客不幸罹難。（圖／翻攝自當事人臉書）

就有網友翻出報導，發現吳女去年6月曾和《民視》記者一同登頂，當時記者問她「為什麼這麼喜歡爬山？」吳女馬上指著壯麗山景反問「你看，那麼漂亮，為什麼不喜歡？」同時也透露，她花4年達成百岳成績，每次都有穿比基尼。

此外，高山上又是寒風又低溫，吳女在受訪時只淡淡地表示「會冷，只有冷一下而已」，要準備拍比基尼照時，記者再次詢問「會冷嗎？」她也相當有精神地說「不會！」整段訪問感覺得出吳女並不是個熱血女漢子，是個不管說話或動作都相當輕柔的女性。

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關鍵字：比基尼登山客,G哥,山友

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