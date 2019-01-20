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比基尼登山客墜谷…涉爬黑山！山岳攝影家雪羊「1128字長文」回應玉管處

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記者莊智勝／綜合報導

擁有「比基尼登山客」美譽的吳女（36歲）獨攀八通關－盆駒山－無雙社路段，但19日卻驚傳墜谷意外，還透過衛星電話緊急求援。消息曝光後，玉管處副處長林文和表示，處內查無吳女申請入山資料，涉嫌「爬黑山」；對此，山岳攝影家「雪羊」在臉書寫下1128字長文反駁，指出台灣國家公園入園申請系統路線選擇相當僵化，還痛批玉管處「扼殺台灣人的探險精神」，「沒有山是黑的，因為黑的永遠是不願開放、不願用心經營的管理單位！」

▲▼ 比基尼失足 。（圖／地方中心翻攝）

▲暱稱「Gigi」的吳女在盆駒山不慎失足墜落20米深谷。（圖／翻攝臉書、地方中心翻攝）

以下為臉書粉絲專頁「雪羊視界 Vision of a Snow ram」PO文全文：

G哥是位總是能獨攀冷門與探勘路線的高手級人物，這次會在盆駒尾稜上出意外，老實說是讓人擔心的事情，但也沒有非常意外，因為那裡的地形據去過的朋友表示，下溪的時候要非常小心，風險很高。
而那也是我去年8月原本規劃要走的路線。
幸好她福大命大而且觀念正確，不然大概要等到留守人發現他沒下山才會啟動救援機制。在這次意外中，她做了這三件關鍵的事：
1. 有衛星電話可以求援
2. 有GPS可以回報精確座標
3. 有登山計畫書而且有留給山下的友人，讓搜救隊可以掌握他的路線，規劃最有效率的搜救計劃
獨攀的風險本來就比團隊行動來得高，但不是不行，而是需要做好更多準備。如果兩年前同樣是獨攀玩家的李明翰也有做到這三件事的話，他就可以不用餓那麼久了...幫QQ
---
另外，這種「墜落」的意外，老實說不管是獨攀還是團隊，遇到的機率都差不多，因為不可能手牽手過斷崖，每個人在過地形的當下都是「獨攀」，實在與這次意外沒什麼因果關係。
---
再來，我覺得玉管處副處長面對媒體時，強調黑山的說詞非常不妥。副處長，我猶記你在前年登山研討會中跟我說你也會爬山，也到國外爬了不少山，那為何又針對這位「已知實力非普通遊客」的登山人，說出了「沒申請」、「黑山」這種話？
你明明知道，有沒有申請，跟意外會不會發生，根本是兩碼子事。還有，她不是不申請，而是根本沒得申請。台灣國家公園入園申請系統，對有實力的登山者而言，根本是一塊絆腳石，因為路線選擇非常僵化，請問「盆駒下無雙」這條路，系統找不找得到？
找不到啊！
如果你們說還有特殊申請管道，請問要怎麼用？有多少人會用？而且它的核准全都是玉管說了算，她就算照常申請，你們會給過嗎？
所以台灣人只能像籠中鳥一樣，走在官員們畫好的路線上囉？所謂的探勘、尋訪未知，對你們來說都是不好的事情，台灣人只配活在官員給的老鼠滾輪上嗎？如果不按照你們的固定路線申請，就是犯罪，就要重罰嗎？
為什麼大多數不爬山的台灣人，可以看著電視說貝爺野外求生好帥好神，卻回頭要求自己國家的登山人「只能走在政府劃定的路線上」，不然就是破壞生態、就是犯法，這是精神分裂，還是外國人才有資格走在原始的森林中面對未知？
戒嚴時代台灣登山界火紅的「探勘」行程，怎麼反倒在解嚴後，變成人人喊打的過街老鼠？
玉管處林副處長，你覺得扼殺台灣人的探險精神、禁絕登山者進入園區內非傳統路的區域，是國家公園的經營宗旨嗎？面對媒體只會「黑山黑山、要罰要罰」，你們怎麼不想想今天黑山是怎麼來的？
正是因為政府不想管理，才會出現「不給申請」的「黑山」。
明明可以說「查無入園申請紀錄，我們會再了解。」，卻偏要扯黑山，把這種「抹黑登山者」的罪丟給對山不熟的採訪記者扛，看了就頭痛。
沒有山是黑的，因為黑的永遠是不願開放、不願用心經營的管理單位的心。
---
最後，願G哥能平安下山。

▲▼比基尼登山客墜谷地點。（圖／臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」授權提供）

▲吳女墜谷後透過衛星電話詳述登山計畫、及詳細座標，以利救援行動進行。（圖／臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」授權提供）

雪羊另外在貼文下方留言解釋，「G哥給的座標多詳細呢？新聞內文有，記者蠻詳實呈現的，我把它換成地圖在這邊。藍色粗線是我連載中的『丹郡橫斷』傳統路，也就是大家常說的南三段，他出意外的地方是探勘路線『盆駒下無雙』，估計是嘗試下溪時遇到地形出意外。這個故事又告訴我們一次：下溪是最危險的事，一定要謹慎謹慎再謹慎喔！」

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關鍵字：比基尼,登山客,玉管處,黑山,雪羊,墜谷

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