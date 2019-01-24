「她脫光讓你看到山的巔峰又怎樣」　龍應台：很多在家玩電動的還譏笑她錯

▲「G哥」4年內就完成台灣百岳的挑戰，至少換過97套比基尼。（圖／翻攝「G哥比基尼的高山足跡」臉書）

生活中心／台北報導

作家龍應台發文哀悼不幸墜谷身亡的「比基尼登山客」吳季芸，她說，「穿比基尼又怎樣？她就是脫光了衣服，讓你看見山的巔峰、雲的內裡，又怎樣？巔峰上的她只是用她的方式凸顯了你自己身體的慵惰、視野的短淺、心靈的桎梏罷了。」她感嘆，吳死了「很多待在家裡玩電動的人還譏笑她錯」，「我想問的是：她在聲光充斥、虛擬流行的時代裡堅毅不止地鍛鍊體魄——這不是一個現代社會本來就該教育下一代的『體育』嗎？」

36歲的吳女綽號「G哥」，因與朋友打賭輸了就要穿比基尼在山頂拍照，開啟如此機緣，4年內成功挑戰百岳，換過至少97套比基尼；縱使也有山友不認同這樣的做法，她還是堅持做自己，也經常在臉書分享美照，因此有「比基尼登山客」名號。但她近日攀爬中央山脈南三段不幸墜谷身亡，遺體吊掛3度受阻，23日終於在同富國中落地。

對此，龍應台在臉書發文哀悼吳女，「墜落在高山之上、深谷之中的年輕女子吳季芸，冰霜僵凍的遺體終於下山了。她的精神，深深震動我：是多麼強大的對心靈自由的追求，使得她一年有一百多天往山的巔峰走去？是多麼宏大的氣魄，支持著一個女子獨自背著背包走進山林最艱難、最孤獨的深處？」

▼吳女獨攀郡大山失足墜谷身亡，她時常在臉書分享她登頂的比基尼照 。（圖／翻攝當事人臉書）

龍應台寫道，「穿比基尼又怎樣？她就是脫光了衣服，讓你看見山的巔峰、雲的內裡，又怎樣？巔峰上的她只是用她的方式凸顯了你自己身體的慵惰、視野的短淺、心靈的桎梏罷了。」

龍應台認為，「大部分台灣人不知道的是：因為政治的戒嚴，高山有山禁，海洋有海禁，而政治解嚴了之後，山和海，並沒有跟著政治開放做貨真價實的解嚴。」

龍應台說，「幾十年來，制定政策的政府害怕災難引來責難，所以禁區劃得越大越容易管理，即使限制人民的行動自由可能違反憲法。而慣性思維侷限於『保護就是愛』的社會大眾，不認為封山禁水有什麼不好，『反正我不會去』，『冒險犯難』是『少數人』的『自私』偏好，不值得支持。」

▼龍應台認為，吳女「穿比基尼又怎樣？她就是脫光了衣服，讓你看見山的巔峰、雲的內裡，又怎樣？」（圖／翻攝「G哥比基尼的高山足跡」臉書）

「惰性政府和慣性大眾雙重夾殺之下，台灣的山，台灣的海，其實完全不是民主開放社會的大山大海。」龍應台說，「針對登山、針對近水的種種限制，多如牛毛，層層卡關，迫使愛山愛海的人民鋌而『違法』。也因為禁制思維主導，保護、保險、救援的系統無法完整建立。台灣有山岳，沒有山岳文化。台灣有海洋，沒有海洋文化。更糟糕的是，社會對這個現象沒有自覺。」

龍應台說，「吳季芸死了，很多待在家裡玩電動的人還譏笑她錯。我想問的是：她在聲光充斥、虛擬流行的時代裡堅毅不止地鍛鍊體魄——這不是一個現代社會本來就該教育下一代的『體育』嗎？」

▼警消23日將吳女遺體吊掛下山。（圖／記者王亞志、陳以昇攝）

「她無懼冰霜雪雨，冒險犯難——這不是一個開放社會本來就該傳授孩子的『智育』嗎？」龍應台表示，「她承受孤獨，千山萬水毅然獨行——這不是一個文化成熟社會本來就該教育下一代的修身『德育』嗎？」

龍應台感嘆，「這怯懦的、懶惰的、心靈閉塞的社會，對吳季芸此刻穿過高山、越過深谷步步回家的遺體，應該感覺的是不忍和慚愧吧。重要的是：我們能不能夠大膽想像一個體魄強健、視野開闊、勇於冒險犯難、真正擁抱山海的台灣呢？」