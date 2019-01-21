比基尼登山客拍下「絕美觀音圈」　最後發文：決定睡中央山脈最高峰

▲G哥最後發文。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

擁有「比基尼登山客」美譽的36歲吳姓女子（綽號：G哥），10天前從南投八通關入山獨攀，豈料19日失足摔落20公尺深的山谷，稍早被尋獲，但已無生命跡象。而臉書最後一篇貼文，停留在18日她分享拍到的觀音圈景象，大批粉絲也在下方留言淚崩哀悼。

吳女11日獨自從南投縣東浦入山，原計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，並預計於24日自郡大林道下山，沒想到在旅程接近尾聲之際，19日她不慎墜落深谷。

那時，下半身無法動彈的她，打衛星電話向友人求援。然而，消防局指出，雖然已確認吳女座標位置，也兩度申請勤直升機救援，但由於山區雲霧濃厚、天候狀況不佳，兩次行動都無奈折返，最後派出腳程較快的1名警消、2名山搜義消，按她登山計畫反向上山搜救，陸續又出動3名搜救人員，進行第二梯次的救援；今天（21日）終於找到吳女本人，但不幸的是已無生命跡象。

翻開G哥粉專，她最後一篇貼文，是和粉絲們分享捕捉到的觀音圈美景，寫道「很不愛把大景掛嘴上，這算有出景了~~，慶祝今天總於大太陽啊！」同時也提到，自己臨時決定睡中央山脈最高峰，笑說「不小心背水上去就住了XD。」

下方留言在從原本的讚嘆，變成各種焦急與祈禱，而稍早傳出壞消息後，更湧入大批哀悼聲，「R.I.P. 與山同在，一路好走」。

觀音圈是一種陽光透過雲霧反射，並經由雲霧中的水滴發生繞射與干涉，最後形成一圈彩虹光環的光學現象，通常會出現在海拔3000公尺以上的高山，或搭飛機時才能有機會撞見，也是許多攝影師爭相追求的奇異美景。

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