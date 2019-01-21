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消費999元送200元回饋超高！　北部8間百貨年前促銷不手軟

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▲2019,春節,農曆,新年,新春,百貨促銷。（圖／各百貨提供）

▲春節來臨前是重要消費檔期，北部百貨紛紛祭出促銷回饋，大江購物中心也採用紅色妝點春節喜氣。（圖／各百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2019農曆年即將來臨，民眾添保暖新衣、汰舊換新需求增加，各百貨也在過年前「春節首波」推出服飾與滿額相關促銷，大江購物中心甚至祭出消費滿999元回饋200元方案，想在年前聰明買，快來看看有什麼好出手。

SOGO台北店
把握過年前採購季，SOGO忠孝店與復興店，從即起至1／27止，民眾持指定10家指定銀行信用卡消費，滿5,000元送400元抵用券；滿2萬元送2,000抵用券回饋。而針對行動支付，SOGO與LINE Pay合作，從1／30起至2／1限定3天，使用LINE Pay單筆消費滿千元，就送HAPPY GO點數300點。

統一時代百貨台北店
即起至1／30，推出聯名卡消費滿3,000送300元抵用券，另外針對會員，1/19前推消費滿額加贈萬用雙層收納盒兩入組、1／24至1／26加贈連假攻略護照包，持Dream Card會員卡於指定期間消費滿800元並扣點數8點即可兌換。

▲2019,春節,農曆,新年,新春,百貨促銷。（圖／各百貨提供）

▲萬用雙層收納盒兩入組。（圖／統一時代百貨提供）

▲2019,春節,農曆,新年,新春,百貨促銷。（圖／各百貨提供）

▲連假攻略護照包。（圖／統一時代百貨提供）

遠百寶慶店
即起至2／2，遠百寶慶針對百貨服飾回饋，除原有打折促銷外，當日單筆滿3,800元可送250元抵用券，抵用券可於2／3至2／27期間，於百貨服飾消費滿1,000元抵用1張。

大葉高島屋
1／21至2／3推出全館百貨服飾特價5折起；針對卡友在1／25至1／27，當日持玫瑰寶寶卡或大葉高島屋聯名卡，於館內指定累積消費滿定額，憑卡及同卡號已集玫瑰寶寶點數之發票明細，消費滿3,000送200元抵用券、滿5,000送300元抵用券，均有限量。

▲2019,春節,農曆,新年,新春,百貨促銷。（圖／各百貨提供）

▲BOBSON男鋪棉飛行夾克原價5,690元，特價2,500元，限量10件。（圖／大葉高島屋提供）

新北中和環球購物中心Global Mall
1／24至2／20推出農曆年購物回饋活動，針對消費使用中國信託聯名卡客戶，滿2,500元送200元抵用券。此外另針對12家銀行卡友推刷卡滿額禮，最高回饋6%。首度推出Pi拍錢包最高推12%回饋、街口支付最高返現可達100%；銀聯卡感應或是二維碼支付付款，最高可回饋150元現折。

汐止iFG遠雄購物中心
遠雄購物中心從1／25至2／3，推出消費滿額換贈禮活動，當日消費滿5,000元，即可依教費金額兌換會員點數，或是耐熱玻璃鍋、時尚雙層玻璃瓶、Lotus新金鑽湯鍋、WMF平煎鍋等；針對特定信用卡也有「刷卡滿額禮」，其中合作金庫銀行與匯豐銀行，均推當日消費滿5,000元即贈限量「iFG現金禮券100元」。

中壢大江購物中心
大江購物中心從1／24起至2／3，推出「壓歲慶」促銷活動，使用全新大江玉山聯名卡，單筆消費滿999元，便可兌換價值200元的電子抵用券，回饋率超過20%，是全台購物中心最高，為慶祝豬年來臨，館內也增加許多豬年裝飾，很適合假日遛小孩。

▲2019,春節,農曆,新年,新春,百貨促銷。（圖／各百貨提供）

▲大江購物中心金豬擺設。（圖／大江購物中心提供）

桃園華泰名品城
GLORIA OUTLETS華泰名品城春節促銷檔期1／17正式開跑，主打潮流精品包括服飾、包包、經典鞋款與飾品，打出最低3折起優惠，原價4,900元的Timberland男款高筒運動休閒鞋，特價1,590元便可買到，但貨量有限出手要快。

▲2019,春節,農曆,新年,新春,百貨促銷。（圖／各百貨提供）

▲Timberland男款高筒運動休閒鞋定價4,900元，優惠價1,590元。（圖／華泰名品城提供）

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關鍵字：2019,春節,百貨,北部百貨,促銷,回饋,新年,新春

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