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每周僅收30元租金！澳推「免費送屋」　搶救小鎮大作戰

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▲▼屋子,房子。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲人口外流後留下許多空房。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

全球許多城鎮現今都面臨共同的問題，也就是長期人口下降和經濟不斷衰退。一座位於澳洲東南部的小鎮卡姆諾克（Cumnock）同樣受挫嚴重，隨著人口漸少至不到300人，卡姆諾克終於祭出幾乎免費提供租屋的優惠措施，吸引年輕人來定居，試圖拯救人口高齡化的窘境。

據《海峽時報》報導，卡姆諾克鎮曾是澳洲人口最多的新南威爾斯省（New South Wales）重要鐵路的中繼站，然而隨著火車站落入歷史洪流，政府興建新的高速高路，原本繁榮的卡姆諾克鎮變成了一座風景如畫，幾乎與世隔絕的寧靜小鎮。

目前人口不到300人，居民們擔心連鎮上唯一的小學都會面臨倒地危機，這對老化的卡姆諾克鎮而言無疑是最沉痛的打擊。於是居民開始思考這個飽受乾旱所苦、距離雪梨足足有4小時車程的地區，該如何復甦。

▼居民憂心最後一間小學也會關門。（示意圖／pixabay）

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

卡姆諾克鎮沒有奢華的購物商場、吸引力十足的餐廳或聲名遠播的博物館，卻擁有許多外流人口留下的空屋，因此自2008年開始，這座小鎮決定以合理價格租給願意搬來這裡的人，甚至是免費。假如房子太舊需要翻新，卡姆諾克鎮每周便僅收取不到1美元（約31元台幣）的象徵性租金；裝修過的房子會較高一些，仍非常便宜。

路易斯（Nicole Lewis）4年前得知相關消息時，非常心動，不久後便決定與丈夫帶著5個孩子遠離都市生活，搬到卡姆諾克鎮定居。她回憶起一家剛搬來的頭幾週時說，「大家都很歡迎我們，我們瞬間就融入了這裡的生活。」

卡姆諾克鎮發起這項計畫10多年後，澳洲和全球各地10多個城鎮也相繼仿效。義大利山頂小鎮桑布卡（Sambuca）上週宣布以低於2美元價格出售房屋，躍上媒體頭條，以阻止人口下滑。年輕人紛紛外流大城市，以追求學位和更好的就業機會。

▼小鎮們要靠自己的方式重新復活。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲▼屋子,房子。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

對住在城市的年輕家庭來說，這類計畫如今變得比幾年前更受歡迎。歐洲和澳洲研究人員發現，儘管有愈來愈多人從農村搬到大城市，但也有許多人難以承受城市開銷，而選擇搬回郊區或小鎮。這對卡姆諾克、甘吉和桑布卡等全球各地小城鎮而言，可說是個好消息。大城市開銷愈難負擔，小鎮生活似乎就愈加吸引人。

儘管像路易斯等年輕家庭選擇離開都市回歸小城鎮，仍無法阻止全球日益增長的都市化；到2050年，全球人口居住在城市的比例，預計將從目前的54%增加至66%。

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關鍵字：Cumnock,卡姆諾克鎮,人口老化,人口外流,紐澳要聞

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