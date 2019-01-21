「夜店渣男」丟醉女友抱妹狂吻！　他目睹「當天4特徵」尋找XX科大女主角：請進

▲男網友目擊「渣男」行徑，上網提醒無名女主角當心。示意圖與本案無關。（圖／記者張一中攝）



網搜小組／綜合報導

一名男網友在Dcard po文表示「最近有去夜店的中X科大生請進」，並指出他在日前在夜店目擊到一枚「渣男」趁女友酒醉，跟旁邊女生舌吻，他上網提醒這名渣男的女友「如果以上4點妳都符合，那麼女孩，很有可能妳就是主角」。

網友發文16日發文寫道，「本文主角是女孩，以下會先列出幾個特徵，如果和您符合，請一一看下去，若和您不符合，那也請您舉手之勞順手按個愛心，幫助那位女孩」、「如果以上4點妳都符合，那麼女孩 很有可能就是主角」。

1、就讀中x科技大學（北部的）

2、最近10天內去過夜店的

3、是和一群好朋友結伴同型

4、其中還包含妳男朋友

原PO表示，「那天在夜店，妳喝醉的時候，妳那垃圾男友沒有在妳身邊保護妳，反而是在一旁和別的女生抱抱舌吻，至於後續如何處置，就看妳自己心態了。也許妳喝醉不知道發生了什麼，但這種人實在不值得妳浪費青春歲月在他身上，讓他糟蹋妳，實在是不值得。」

原PO強調，「如果妳不確定，可以問問當天和妳同行的幾位朋友中，妳信得過的，相信總會有人看到這個畫面的，祝您早日看清一段錯誤的感情。拒絕渣男，從你我做起，遠離渣男，大家皆歡喜。」文章已經累積上萬人關注。

有網友覺得多管閒事，「都去夜店了誰管你這些」、「你是不是想橫刀奪愛」、「你怎麼知道他們是男女朋友？」、「人家的事情管很寬欸」、「越渣女生越喜歡啊，去夜店的男生很有市場的呢」、「也許他們根本沒在一起」。

但更多網友認同，「為啥人家好心提醒，樓上那麼嘴啊」、「人家提醒而已樓上幾位在嘴什麼，不會都是這樣的人吧」、「樓上有的邏輯就是去夜店=感情倫理道德可先放一邊，只能說你們都會Go to hell」、「渣男想玩就別交女友」、「應該沒有女孩想當這篇的女主角」、「上面的到底在嘴什麼，好心提醒而已，所以你們的男朋友女朋友去夜店什麼都可以做囉？好哇那你們就綠一輩子吧，到最後再哭都沒人提醒他是渣男渣女」。

▲多數人都認為去夜店，仍然。（示意圖／達志影像／美聯社）



原PO看到網友留言，也回應，「發現有些人覺得我多管閒事啦，或是認為在夜店這樣是理所當然，每個人想法不同啦，我是尊重各位想法，但講話不用這麼酸吧。我個人是認為有另一半就該有最基本的尊重吧，也沒保護對方，還直接跟別人激情，笑死人，一堆沒同理心的，還想談啥戀愛啊」、「反正我目的就是提醒，給各位一個警惕，下台一鞠躬」。