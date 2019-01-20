淡水娃娃機台驚現大陸豬肉製品　業者：蝦皮買的...

▲淡水娃娃機台驚現大陸豬肉製品。（圖／新北動保處提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

行政院農委會防檢局基隆分局20日通報，淡水新民街一夾娃娃機台擺設中國大陸製食品供民眾投幣夾取，新北市非洲豬瘟災害應變中心不敢大意立即會同前往稽查，現場查獲機台內擺設「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」、「火鍋米飯」、「紅燒牛肉飯」、「羊肉湯火鍋」等5樣商品，當場要求業主下架商品並帶回銷毀；業者表示，這是透過蝦皮拍賣場向「三全商行」網購的。

新北市非洲豬瘟災害應變中心表示，中國大陸肉製食品已完全禁止販售及輸入，本案涉及違反動物傳染病防治條例，已移由防檢局裁處；另外，如查獲該產品未取得輸入許可證公開陳列販賣將依食品安全衛生管理法第30條規定裁處新臺幣3萬至300萬罰鍰。

淡水街上一夾娃娃機台內竟出現中國大陸製食品供民眾投幣夾取，防疫人員現場查獲機台內擺設「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」、「火鍋米飯」、「紅燒牛肉飯」、「羊肉湯火鍋」5樣商品，其中「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」2種商品均含豬肉成分。防疫人員當場沒入這批食品，並由農委會防檢局基隆分局帶回銷毀。

據張姓業主表示，此批中國大陸製食品於107年5-6月間透過蝦皮拍賣場向「三全商行」網購，此舉已涉及動物傳染病條例第34條輸入檢疫規定，後續將由防檢局進行後續處置。為追查肉品來源，災害應變中心已請衛生局持續針對肉品工廠、餐廳、市場、超商、量販店、選物販賣機等通路，加強查核豬肉來源與標示之符合性。衛生局呼籲，如查獲該產品未取得輸入許可證公開陳列販賣，將依食品安全衛生管理法第30條規定裁處新臺幣3萬以上至300萬以下罰鍰。

新北市非洲豬瘟災害應變中心表示，近年夾娃娃機店林立，提醒機台業主絕不可放置中國肉製食品供民眾夾取，違反者除涉嫌食品衛生安全管理法、動物傳染病條例，也將對養豬產業造成巨大影響，民眾發現疫區輸入肉製品，可通報1999，非洲豬瘟防疫人人有責，大家共同維護防疫安全，才能確保台灣養豬產業永續。