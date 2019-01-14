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到雲林別只玩西螺大橋！　20大網紅打卡秘境神搜來了

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到雲林別只玩西螺大橋！　20大網紅打卡秘境神搜來了（圖／雲林上場粉絲團）

▲網紅IG出現許多雲林私藏秘境，甚至還有媲美日本的綠廊美景！（圖／雲林上場粉絲團）

生活中心／綜合報導

曾在PTT被網友票選為「一生最不想去的縣市」第二名、無聊縣市之一的雲林縣！今天，雲林人決定跳出來打臉無知的鄉民，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查霸佔網紅IG的雲林私藏秘境，甚至還有媲美日本的綠廊美景！

到雲林別只玩西螺大橋！　20大網紅打卡秘境神搜來了 。（圖／雲林縣政府，業者粉絲團）

▲距離斗六火車站僅不到5分鐘車程的雲中街文創聚落，從外觀看來就像走入日本鄉村巷弄裡。（圖／取自斗六雲中街生活聚落粉絲團）

TOP 6》雲中街文創聚落
市區鬧中取靜的私藏美地！距離斗六火車站僅不到5分鐘車程的雲中街文創聚落，從外觀看來就像走入日本鄉村巷弄裡，陽光灑下就有想坐在庭院喝著茶、享受暖陽的念頭～雲中街隨著越來越多文創店進駐，網紅必備乾燥花店、咖啡店、書香味濃的書店等，不定期還有舉辦活動！

到雲林別只玩西螺大橋！　20大網紅打卡秘境神搜來了 。（圖／雲林縣政府，業者粉絲團）

▲雲林有「成龍濕地」位在靠海的口湖鄉，農田久積水而成了占地一百多公頃的濕地生態。（圖／台灣竹會粉絲團）

TOP 5》成龍濕地、聚會所
台中有高美濕地，雲林有「成龍濕地」，位在靠海的口湖鄉，農田久積水而成了占地一百多公頃的濕地生態，一望無際的水面，搭配暖暖的橘紅夕陽西下，如此壯闊美景怎麼能錯過！除此之外，距離成龍濕地走路不到10分鐘的路程還有一個成龍集會所，裡頭滿滿馬賽克拼貼的設計，加上漂流木製成的桌椅擺放其中，整間色彩繽紛讓人驚嘆！

到雲林別只玩西螺大橋！　20大網紅打卡秘境神搜來了 。（圖／雲林縣政府，業者粉絲團）

▲名佔地遼闊的館內除了有沉香故事館，還有一大個「愛心水池」。（圖／澄霖沉香味道森林館粉絲團）

TOP 3》澄霖沉香味道森林館
有台版「兼六園」之稱的澄霖沉香森林館成立短短幾年就迅速竄紅，翻開IG打卡照每個都美到翻掉，名為森林館還真的像小森林，佔地遼闊的館內除了有沉香故事館，還有一大個「愛心水池」，一旁種植多棵落羽松樹，水池上有多個愛心小島，情侶、夫妻、家人站上去，再從高空俯拍，將藍天白雲、樹林倒影和愛心盡收眼底，隨便拍隨便都能當網美！

TOP 2》華山小天梯、情人橋
座落在古坑華山上，一條狹窄到只能兩個人通過的吊橋，因為女生走在前頭害怕，要有男生在後頭護送，互相依靠扶持才能走到對岸，便產生「情人橋」這個浪漫的名字。想想悠閒的假日午後，爬上山走進森林裡，狂吸天然芬多精，爬累了還能喝杯原地盛產的咖啡，一個下午就完美落幕啦～

到雲林別只玩西螺大橋！　20大網紅打卡秘境神搜來了 。（圖／雲林縣政府，業者粉絲團）

▲依山沒有傍海的古坑，綠色隧道從原本的鄉村道路，搖身一變成為大小朋友都愛去的市集。（圖／雲林縣政府官網）

TOP 1》綠色隧道、驛站
依山沒有傍海的古坑，近幾年發展不少觀光，其中綠色隧道從原本的鄉村道路，搖身一變成為大小朋友都愛去的市集。除此之外，一旁更有蜂蜜故事館、新開幕的驛站，逛累了市集還能到館內了解蜂蜜、古坑農特產品，真的是「每到假日就要去綠隧、去綠隧」！

到雲林別只玩西螺大橋！　20大網紅打卡秘境神搜來了 。（圖／雲林縣政府，業者粉絲團）  到雲林別只玩西螺大橋！　20大網紅打卡秘境神搜來了 。（圖／雲林縣政府，業者粉絲團）

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查霸佔網紅IG的雲林私藏秘境，甚至還有媲美日本的綠廊美景！

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關鍵字：雲林,網紅,打卡,秘境

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