　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

小孩丟「滾筒式烘衣機」當懲罰　冷血男拿椅擋門按開關：會非常熱喔！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Steven Todhunter）

▲史蒂芬。（圖／翻攝自Facebook／Steven Todhunter

國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州25歲的男子史蒂芬（Steven Todhunter）是一名3歲孩子的父親，不過他在日前遭到指控，從2017年5月開始到2018年間，多次的將一名不確定是否為他親生的6歲小孩，丟到滾筒式烘乾機或是洗衣機中，有時還會按下開關，讓小孩在裡面「受懲罰」。

根據外媒報導，遭到史蒂芬下毒手的小孩不只一名，而是2名，而且2人皆未滿8歲，年紀都十分的小。史蒂芬從2017年5月開始一直到2018年，多次對2名小孩進行所謂的「懲罰」，他會把小孩丟進烘乾機或是洗衣機裡，然後將門闔上，並用椅子固定住門確認孩子無法逃脫，有時候還會將機器啟動，行徑十分惡劣。

不過目前還不確定受虐的2名孩童是否為史蒂芬的親生小孩，其中一名小孩在接受訪問時表示，他在被放到機器裡面時「非常害怕」，因為史蒂芬告訴他裡面會「非常熱」。除了虐待兒童，史蒂芬先前也因涉嫌將一名婦女強壓在牆上，使其窒息後失去知覺，而面臨嚴重的家庭暴力指控。

報導中指出，史帝芬虐童的消息一出，許多人紛紛跑到他的臉書上留言表達憤怒之情，有人稱「這實在太糟糕了！相信你的肥油應該也不適合烘衣機吧」、「這人如果被送進監獄，應該會讓許多囚犯『感興趣』」。據悉，若是史帝芬被法庭判有嚴重虐待兒童罪，將有極大的可能被處以無期徒刑。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
年終獎金每人27萬！方大特鋼15億「錢山」比人高　員工：不知
快訊／袁艾菲曬鑽戒喊「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

關鍵字：虐待兒童,洗衣機,烘乾機,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地獄農場21匹死馬腐爛　唯一活狗枯瘦和同伴屍體關一起

救援失蹤3天主子！　奴才「本能爬樹3.6M」受困警傻眼

1萬2訂「暗網神秘箱」！沾血紙巾、發臭腐肉　他們開箱開到超崩潰

懷孕卻抓包男友睡別人！英女氣炸復仇「122元賣了他的xbox遊戲機」

買春男疑染性病　泌尿科醫生「勸世發言」1秒被認出是老司機

「女孩應該學會讓自己舒服」兩性專家坦承教小學生自慰遭砲轟

小孩丟「滾筒式烘衣機」當懲罰　冷血男拿椅擋門按開關：會非常熱喔！

海底「一片白」爆滿高爾夫球…海豹悲鳴　高中生2年撈出5萬顆

利比亞海岸「小船塞120移民」下沉翻覆　僅3人獲救117失蹤

1萬2訂「暗網神秘箱」！沾血紙巾、發臭腐肉　他們開箱開到超崩潰

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

差5秒就沒命！國道3車恐怖追撞　他目睹全程嚇：司機滿臉鮮血

「女孩應該學會讓自己舒服」兩性專家坦承教小學生自慰遭砲轟

小孩丟「滾筒式烘衣機」當懲罰　冷血男拿椅擋門按開關：會非常熱喔！

海底「一片白」爆滿高爾夫球…海豹悲鳴　高中生2年撈出5萬顆

利比亞海岸「小船塞120移民」下沉翻覆　僅3人獲救117失蹤

1萬2訂「暗網神秘箱」！沾血紙巾、發臭腐肉　他們開箱開到超崩潰

懷孕卻抓包男友睡別人！英女氣炸復仇「122元賣了他的xbox遊戲機」

買春男疑染性病　泌尿科醫生「勸世發言」1秒被認出是老司機

最嬌老三寶！英女王97歲尪剛開車撞傷2女　又未繫安全帶上路

CPTPP首次部長級會議　安倍歡迎各國入會：推動自貿，不讓時針倒轉

美國要求定期審查「中國貿易改革」？　官員：像在羞辱人

首次挑戰古裝　過動兒裴斗娜拿鋤頭對抗殭屍

「天王」外遇扶正小三！　正宮忍20年心碎看破「削髮出家」

SUBWAY飲料有蟑螂！衛生局稽查再揪3屍　複查合格免罰

吳敦義指韓國瑜空軍是他找的　孫大千：關鍵是產品

結下樑子！　衛少和恩比德賽後互噴垃圾話　

「女孩應該學會讓自己舒服」兩性專家坦承教小學生自慰遭砲轟

東淫西賤南蕩北色中痴漢　他4天內LINE群「約炮國中妹」2次...下場超慘

經常和寵物說話不是怪咖　美國研究：這是高智商的表現

渣男面交完藉口借宿　性侵少年還告詐欺...法官狂打臉　

住大阪早餐吃什麼？黑門市場覓食攻略　大啖海鮮、隱藏關西美食

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

成田機場最狂釘子戶　給2.8億..

飯店自殺！留小費勸清潔婦：別看..

兒9：30被叫起床…2刀爆頭砍..

「沒錢買牛奶」男嬰遭母餓10天..

優勝美地「谷底雙屍」驗屍報告出..

男酒精中毒　醫再灌他15瓶啤酒

76m深井卡6天！警消挖山搶救..

376偷渡客地道闖美　入境排隊..

川普預告有「重大宣布」！

川普：非常可能與中國達成協議

野生比爾蓋茲排隊買漢堡　網讚翻

怪病染客機！5排乘客突「窒息+..

快訊／智利外海發生強震規模6...

墨國輸油管爆炸　至少66死85..

更多熱門

相關新聞

海底爆滿高爾夫球　她2年撈5萬顆

美國加州圓石海灘（Prbble Beach）周邊有著多座知名的高爾夫球場，女高中生韋伯（Alex Weber）2年前跟著父親到此處潛水時，卻發現海底充斥著大量的高爾夫球，可能影響當地生態。為了挽救環境，如今她與親朋好友已撈起5萬多顆高爾夫球，將繼續努力，促使政府推動相關立法。

CPTPP敞開大門　安倍歡迎各國入會

傳美國想定期審查中國貿易改革

聯邦政府關門1個月　Pornhub流量激增

川普妥協延長DACA　換57億邊界圍牆

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

側乳妹15秒露球片瘋傳　網友神到了

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲別拍

更多

最夯影音

更多

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面