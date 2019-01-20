小孩丟「滾筒式烘衣機」當懲罰　冷血男拿椅擋門按開關：會非常熱喔！

▲史蒂芬。（圖／翻攝自Facebook／Steven Todhunter）

國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州25歲的男子史蒂芬（Steven Todhunter）是一名3歲孩子的父親，不過他在日前遭到指控，從2017年5月開始到2018年間，多次的將一名不確定是否為他親生的6歲小孩，丟到滾筒式烘乾機或是洗衣機中，有時還會按下開關，讓小孩在裡面「受懲罰」。

根據外媒報導，遭到史蒂芬下毒手的小孩不只一名，而是2名，而且2人皆未滿8歲，年紀都十分的小。史蒂芬從2017年5月開始一直到2018年，多次對2名小孩進行所謂的「懲罰」，他會把小孩丟進烘乾機或是洗衣機裡，然後將門闔上，並用椅子固定住門確認孩子無法逃脫，有時候還會將機器啟動，行徑十分惡劣。

不過目前還不確定受虐的2名孩童是否為史蒂芬的親生小孩，其中一名小孩在接受訪問時表示，他在被放到機器裡面時「非常害怕」，因為史蒂芬告訴他裡面會「非常熱」。除了虐待兒童，史蒂芬先前也因涉嫌將一名婦女強壓在牆上，使其窒息後失去知覺，而面臨嚴重的家庭暴力指控。

報導中指出，史帝芬虐童的消息一出，許多人紛紛跑到他的臉書上留言表達憤怒之情，有人稱「這實在太糟糕了！相信你的肥油應該也不適合烘衣機吧」、「這人如果被送進監獄，應該會讓許多囚犯『感興趣』」。據悉，若是史帝芬被法庭判有嚴重虐待兒童罪，將有極大的可能被處以無期徒刑。