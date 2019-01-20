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海底「一片白」爆滿高爾夫球…海豹悲鳴　高中生2年撈出5萬顆

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▲▼海底「一片白」爆滿高爾夫球，高中生撈出5萬顆。（圖／翻攝自The Plastic Pick-Up網站）

▲高爾夫球落入海中，影響當地生態。（圖／翻攝自The Plastic Pick-Up網站）

記者丁維瑀／綜合報導

美國加州圓石海灘（Prbble Beach）周邊有著多座知名的高爾夫球場，女高中生韋伯（Alex Weber）2年前跟著父親到此處潛水時，卻發現海底充斥著大量的高爾夫球，可能影響當地生態。為了挽救環境，如今她與親朋好友已撈起5萬多顆高爾夫球，將繼續努力，促使政府推動相關立法。

韋伯是加州卡梅爾高中的學生，2年前她才16歲，當時她在圓石海灘周邊游泳、練習潛水，然而，從小就喜歡海洋的她卻看見驚人畫面，「你看不到沙子，完全是白色的（高爾夫球）。你低下頭想著，你到底在這邊做什麼？」

對此，韋伯相當沮喪，她決定與父親聯手，致力要把這些高爾夫球撈起來，她把收集到的球帶回家放在車庫，「它們都發臭了！」接著，她聯絡史丹佛大學（Stanford University）的科學家薩沃卡（Matt Savoca），兩人一起討論解決方法。

▲▼海底「一片白」爆滿高爾夫球，高中生撈出5萬顆。（圖／翻攝自The Plastic Pick-Up網站）

▲整理被撈出的高爾夫球。（圖／翻攝自The Plastic Pick-Up網站）

如今，韋伯撈起5萬多顆高爾夫球，這些來自5個高爾夫球場，很多球被擊出場外接著落入海底。有時她還會遇到鯊魚，也有海豹與數不盡的小白球共處，她穿上厚厚的潛水服，努力撿起人類所帶來的垃圾。

讓韋伯感到最憂心的並不是鯊魚可能攻擊她，而是她還在撿球時，一抬頭又有新的高爾夫球落入海中。據了解，高爾夫球外部塗有顏料，隨著時間的推移，有毒物質可能使得海洋生物致命，也進一步影響到食物鏈中的人類。

未來，韋伯計畫申請相關大學，繼續研讀海洋知識，她的事蹟也受到媒體關注，有望促進政府推動立法，另外，也有高爾夫球場經理願意做出改變，解決汙染問題，「如果一個人能夠看到我們在水面下看到的東西，這是不能接受的。」

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關鍵字：高爾夫球,海洋,生態,北美要聞

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