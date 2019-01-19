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台東死神剋星搶回11條人命　方耀進偕總鋪師打火英雄劉勇良獲鳳凰獎

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▲獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」的台東特搜隊隊員方耀進（右）。（圖／台東縣政府提供，下同）

獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」的台東特搜隊隊員方耀進（右）。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣縣榮獲107年度消防、義消「鳳凰獎」，19日「119消防節」至總統府受獎，縣長饒慶鈴恭喜至總統府受頒消防界最高榮譽「鳳凰獎」的特搜隊員方耀進及義消劉勇良，獲頒消防界最高榮譽「鳳凰獎」。

獲表揚的消防楷模-特搜分隊隊員方耀進，大家稱他為「死神剋星」，投入台東消防這個大家庭已逾15年，在每一次的救災、救護任務中積極與死神搶人，成功救回至少11條人命，維護了諸多瀕臨破碎的家庭，除投身第一線外，方耀進也致力於救災技術的經驗傳授與教導，擔任搜救訓練的教官，為消防工作培育救災人力，提升消防救災能量，發揮消防人員生死與共、相互砥礪的精神。

▲獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」的台東特搜隊隊員方耀進（右）。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲關山義消分隊分隊長劉勇良（右），也受頒「鳳凰奬」。

無論是消防還是義消都有豐富精彩的工作歷練，義消楷模關山義消分隊分隊長劉勇良，平時是與火神共舞的「總舖師」，每當接獲本縣「救災APP」所群呼的任務通知後，便搖身一變為「打火英雄」，劉分隊長回想加入義消工作是受舅舅影響，舅舅敬業的眼神以及救焚拯溺的精神深深地打動他，在加入義消這25年中，至少拯救6名民眾，秉持著為社會奉獻的信念，以「義消」為終身志業回饋地方，傳承飢溺為懷之精神。

縣長饒慶鈴於消防節前夕表示，長期以來都擔任消防、義消最堅強的後盾，並恭喜至總統府受頒消防界最高榮譽「鳳凰獎」的耀進及勇良，無論在品德操守等基本條件，或在具體優良事蹟等特殊條件，均屬一時之選，足為典範。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
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