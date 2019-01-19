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「國內完全沒有非洲豬瘟疫情」　農委會掛保證：安心吃國產豬

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▲▼ 支持國產豬,陳吉仲（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會舉辦「國產豬肉安全好呷」記者會，呼籲民眾多支持國產豬肉。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為了全力防堵非洲豬瘟疫情、捍衛台灣養豬產業，農委會19日舉辦「國產豬肉　安全好呷」記者會。主任委員陳吉仲表示，近期的網路消息，已影響到消費者購買豬肉意願，目前國內完全沒有非洲豬瘟疫情，呼籲大眾多消費台灣豬肉產品，不要非洲豬瘟還沒進來，就受到影響。

▲▼ 支持國產豬,陳吉仲（圖／記者崔至雲攝）

▲陳吉仲表示，台灣沒有非洲豬瘟疫情，請民眾安心食用國產豬肉。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲指出，台灣最引以為傲就是畜牧場每頭豬送出拍賣都有健康證明書，送到屠宰場也有獸醫把關，皆有全程監控，從生產、屠宰到消費者，都是百分之百安全健康高品質的豬肉產品，請大家放心購買豬肉。

宜蘭大學教授生物技術與動物科學系教授林榮信指出，台灣目前沒有非洲豬瘟疫情，民眾其實不用害怕吃豬肉，只要控制得好，相信未來也不會發生，但大陸目前這個問題相當嚴重，關係到他們的土地、環境，可能30到50年都無法解決這個問題，而台灣只要做好長期抗戰的準備，一定能平安無事。

▲▼ 支持國產豬,陳吉仲（圖／記者崔至雲攝）

▲林榮信認為，台灣只要長期抗戰，一定能平安無事。（圖／記者崔至雲攝）

中興大學獸醫病理生物學教授陳德勛則說，國內屠宰衛生已經不輸歐美，走到全世界都是抬頭挺胸，並且符合全世界的水準，台灣豬肉真的非常安全，請大家一定要放心食用。冷凍肉品工業理事長陳國訓也說，台灣自從97年發現口蹄疫狀況後，全台業者、專家、學者都很提高僅絕，面對這次的非洲豬瘟疫情，也絕對沒有問題的。

▲▼ 支持國產豬,陳吉仲（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會邀請學者專家與產業代表，共同為國產豬肉的安全和美味發聲。（圖／記者崔至雲攝）
 

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