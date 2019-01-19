影／又漂來死豬隻！　馬祖無人島豬屍驗出「非洲豬瘟」病毒

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（19日）表示，1月17日連江縣東莒犀牛嶼（無人島）岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經連江縣政府產業發展處派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，確認感染非洲豬瘟，另依地理位置研判，該頭豬隻應自大陸漂流過來。

應變中心說明，連江縣政府產業發展處17日接獲海巡署馬祖巡防區通報，在莒光鄉東莒島犀牛嶼岸邊發現1頭死亡豬隻，該處趕赴現場了解，採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。應變中心補充，死豬發現地點已由連江縣政府產業發展處完成澈底消毒，該島全鄉未有任何養豬場。

▲連江縣東莒犀牛嶼岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經採樣確認感染非洲豬瘟 。（圖／防檢局提供）

▲應變中心指出，死豬發現地點已由連江縣政府產業發展處完成澈底消毒，該島全鄉未有任何養豬場。 。（圖／防檢局提供）

應變中心指出，依連江縣政府產業發展處回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由獸醫師密切注意轄內豬場動態。另本次豬隻發現地點離中國大陸福建省閩江出海口周遭，且其上游南平市亦曾爆發非洲豬瘟疫情，綜合推判，應由中國大陸漂流過來。

因應本次個案，連江縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施，農委會防檢局也將循兩岸防疫通報機制，通知中國大陸要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。

▲連江縣死亡豬隻所在地。（圖／防檢局提供）

另外，針對行政院蘇院長14日視察桃園機場時指示邊境檢查機關對高風險地區入境旅客手提行李應達100%的檢查，應變中心表示，內政部警政署航空警察局自16日起派員於桃園國際機場針對來自高風險地區(大陸、香港、澳門)航班，於旅客步出空橋登機門處進行宣導並以人工檢查手提行李，防檢局亦派檢疫同仁協助銷毀旅客棄置之動植物產品，經統計，動物產品銷毀數量16日22.7公斤，17日8.5公斤，18日19公斤，合計銷毀50.2公斤。

應變中心說，航警局在下機處檢查旅客手提行李的措施，雖然延誤一點通關時間，但也達到宣導效果，提早將違規檢疫物棄置，避免旅客通過海關綠線臺的時候遭受重罰，為了阻絕非洲豬瘟入侵，還請旅客多加配合，為防疫盡一分心力。

對此，防檢局局長馮海東表示，發現豬屍的島嶼是屬無人島，因此不會比照先前金門發現豬屍後的14天禁止豬肉及其製品輸入台灣本島規定，同時防檢局已針對馬祖本島4個養豬場進行全面檢查，並無發現有豬隻感染非洲豬瘟病毒。