軍購買不好的武器？柯文哲：買扁鑽也要買順手用的

▲柯文哲出席108年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受電視台專訪，18日播出的節目內容中，柯再提及扁鑽說，直言在美中對抗之下，美國不只要台灣拿扁鑽往前走，扁鑽還要自己買。19日受訪時柯文哲說，國防跟經濟是台灣求生存兩個最重要的東西，但是國防經費要怎麼使用，最有效的使用方法，「就算你要買扁鑽也要買順手用的。」

柯文哲日前接受《台視》專訪，主持人問到，如果美國要台灣拿著扁鑽往前衝？柯笑說，現在我們還要自己花錢買那支扁鑽。柯文哲18日受訪時解釋，是指軍購的問題也要思考一下，因為軍購跟維護費用差不多1比3，「如果花4千億買飛機，整個維護費用要1.2兆」，國防真的很花錢坦白講，但是不花又不行，「怎麼花最適當這是很專業題目。」

柯文哲19日出席消防節慶祝大會後受訪時，再度被問到「扁鑽說」，是否是認為一些國防軍備是不必要的？柯文哲解釋，國防跟經濟是台灣求生存兩個最重要的東西，但是國防經費要怎麼使用，最有效的使用方法，「就算你要買便鑽也樣買順手用的。」

而「順手」一事是否指被迫買不好用的武器？柯文哲表示，軍購還是要買，「但是要買什麼樣的，這要想想看，這是蠻專業的題目」；媒體接著問道，既然軍購是專業的題目，這樣的批評是否會讓蔡政府覺得冤枉？柯則支吾其詞，最後表示，老實講看到第一批就已經4千億台幣，這實在不得了，如果再把維護費用算下來要再1.2兆。