網瘋傳「私刑」家暴父假影片　蘇貞昌板起臉：懲罰罪犯該由政府來

▲蘇貞昌呼籲懲罰犯罪者該由政府來。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者賴于榛／台北報導

台灣近日家暴案頻傳，日前又有一名苗栗男童遭繼父毆打成傷，網友氣憤不已，更傳出有人「私刑」家暴父，還拍成影片，但警方隨後澄清影片是假的。對此，行政院長蘇貞昌19日透過臉書指出，相關單位很快求證澄清，反應很快，這樣很好，同步也重申對施暴者施暴，並不能阻卻施暴，「國有國法，懲罰罪犯該由政府來」。

日前才出現蘆洲肉圓爸家暴案，台南市15日深夜也傳出17歲薛姓母親和李姓友人將1歲大的小女嬰虐待致死消息，接著苗栗也有男童遭繼父毆打成傷，一連串事件引發網友熱議，甚至引發許多憤怒網友表態要前往警局興師問罪，動用私刑的副作用。

苗栗案甚至有網友在臉書上PO出一段影片表示，已經將這名繼父吊起來處刑，但隨後遭到警方打臉，該名繼父根本沒有受到凌虐，臉書上瘋傳的影片根本就是假消息。

蘇貞昌19日則透過臉書宣導「熱心用在通報，不該用在施暴」，他說相關單位很快求證澄清，反應很快，這樣很好，同步也提醒散播私刑畫面，無論真假都違法、也都是不當示範，且對施暴者施暴，並不能阻卻施暴，「國有國法，懲罰罪犯該由政府來」。

對於防止兒虐，蘇貞昌也再次重申，對鄰居、對孩子多一分關心，就可能少一件虐童悲劇。