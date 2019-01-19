民進黨打網路戰　蔡英文、蘇貞昌求「加我LINE」

政治中心／綜合報導

九合一大選後，各政治人物大打網路戰，與網友互動，同時宣傳政見、政策，防範假訊息。總統蔡英文日前走訪台南，現場拜託民眾加入她的臉書和LINE群組，有事都可以直接跟她講，她也會固定傳一些好康，而且保證是真的；行政院長蘇貞昌則在臉書喊話，盼大家有空能加一下他的Line。對此，行政院發言人Kolas Yotaka指出，這是增加與人民溝通的管道。

▲蘇貞昌、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝）

蔡英文近來積極在網路社群平台發聲，言論尺度也越來越大，活動也更加活潑，成功拉抬聲勢。面對通訊軟體，蔡英文也喊話，大家在LINE裡每天有很多訊息傳來傳去，但不知道是真是假，可以加她的LINE，她會固定傳一些好康，保證是真的，「我不會照三餐給你早安午安晚安吃飽沒，重要的我才發，有緣我們就LINE一下，感恩！」

蘇貞昌重回行政院後，也展現「衝衝衝」的作風，14日上任至今，臉書已發布7支影片，昨天深夜發文也「工商時間」，希望民眾可以加一下他的LINE。

Kolas19日表示，國人常使用臉書跟LINE，這是增加一個管道，大家有問題都可以第一時間找到窗口溝通，院長或總統有訊息想要反饋或著傳達，也可以透過LINE說明，內閣也在強化與民眾溝通的能量，部會首長遇到事情第一時間都會出來開記者會；而蘇貞昌的臉書則會有摘要工作內容的影片，像是直播也是一種溝通型式。