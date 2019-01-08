生意失敗又被前妻追贍養費！男含淚進摩鐵　用極痛苦的方式自殺死在房內

記者陳雕文／新北報導

過年將至，生意卻垮了…新北市一名從事飲水機買賣的老闆，近年生意太差，店面收起來，日子快不下去，還要面對前妻追討贍養費。其現任女友也常抱怨，為何要一直給前妻錢，龐大壓力讓他喘不過氣，最後跑到摩鐵，用包裝飲水機的大型塑膠袋把自己捆成「蛹狀」，並在蛹裡用瓦斯噴槍排出空氣，痛苦窒息身亡。

▲李國威被發現陳屍在汽車旅館，鄰居說他個性開朗，難以想像會自殺，以下同。（圖／記者陳雕文攝）

警方表示，現年54歲的死者李國威，於本月7日晚間9點，開著休旅車進入中和區「君迪香格里拉」汽車旅館房間內，將摺疊桌放在床邊，過了8分鐘後，他將車駛出摩鐵，回到自家公司換車，在9點25分左右，他騎著女友的機車，再度進入摩鐵房內。

回到房內後，李國威難過地喝著高粱，身體開始發熱，他脫下上衣，並拿出大型白色帶透明的塑膠袋把自己跟摺疊桌圍成一大圈，再由內而外反綁，形成密閉空間後，開噴槍，讓瓦斯外溢，排出空氣，接著他慢慢窒息…

到了隔天中午，服務人員發現李過了退房時間卻失去聯繫，拿出備份鑰匙開門，發現門鍊拴住了，服務人員直覺有異，決定破門，發現被裹成蛹狀的李，驚恐大叫，急忙報案。

警方勘查現場，發現房內的床、桌椅等設備都沒被動過，也沒有打鬥的跡象，員警在床跟摺疊桌之間放了一罐喝到剩3分之1的高梁，撕開塑膠蛹後，發現李國威的遺體，也無明顯外傷，初步排除外力介入。

警方分析，在遺體旁發現噴燈，而噴燈的瓦斯為丁烷，本身比空氣重，是無毒氣體，吸了並不會有生命危險；包覆塑膠袋是要形成密閉空間。也就是說，李國威包覆其中，以丁烷排出其餘空氣，死意堅決。員警說，空氣慢慢被排出，身體缺氧一定會掙扎，過程是非常痛苦的...

警方調查，李國威自1991年開始從事飲水機與家電批發，但到了近期，生意走下坡，接的單子越來越少，10年前又與妻子離婚，除此之外，前妻又會定期追討贍養費，讓他心煩意亂。

後來李與公司的職員成為男女朋友，原以為能開始人生第二春，卻總是聽到女友抱怨，為何他要一直給前妻錢，女友跟前妻也因為錢的事情大吵過，讓李國威深感厭煩，覺得自己的人生似乎都在為錢的事情傷腦筋，認為這樣的日子太苦悶。

「不然我來去死一死算了」鬱悶的李國威在最近跟家人透露想死的意圖，家人雖不斷苦勸，但他似乎仍舊無法看開，選擇進入摩鐵，結束自己的寶貴生命，詳細自殺原因仍待警方釐清。

鄰居說，李國威待人和善，看到鄰居都會很熱情的打招呼，給人的感覺就是很樂觀開朗的人，根本想不到，看起來如此正向的人會自殺。

▼李國威住處。（圖／記者林裕豐攝）

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