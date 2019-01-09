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開2間公司擁房產！半裸男詭姿「摩鐵造蛹」自殺　鄰感嘆曝悲慘現況

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社會中心／綜合報導

新北是中和一處商業旅館發生詭異命案，名下擁有房產、及2間公司的李姓男子，赤裸上身陳屍在房倒放的內摺疊桌旁，並以塑膠袋包覆，宛若是「蛹」一般，袋內還發現一罐瓦斯瓶，由於現場並無打鬥痕跡，警方推測李男應是吸瓦斯自殺。鄰居得知死訊後也不禁感嘆，李男雖是2間公司的老闆，但近年經營不佳，再加上離婚後前妻不斷回頭索要金錢，導致李與現任女友爭吵不斷，懷疑可能是現實中種種不順，一時想不開才會走上絕路。

▲▼ 中和摩鐵命案。（圖／記者林裕豐、陳雕文攝）

▲李男8日中午被發現陳屍在摩鐵房中。（圖／記者林裕豐、陳雕文攝）

警方表示，李男（54歲）在7日晚間21時許獨自入住摩鐵，短短5分鐘後又開著車外出，直到10多分鐘後才騎著女友機車回房，自此未再見其身影，直到8日中午退房時間，業者許久不見李男辦理退房，上門查看後房內又全無回應，且房門以鐵鍊反鎖，驚覺可能出事，急忙通報警方處理。

在會同警消破門後，警方驚見床鋪旁的折疊桌已呈現90度倒放，還以白色透明塑膠袋層層包覆，宛若是蟲蛹一般，而李男則是雙手綑綁、半裸陳屍袋中，且袋內還有一罐已經空了的瓦斯罐，死狀相當詭異離奇。

警方勘驗現場，除了死者陳屍處摺疊桌倒放外，房內其他角落都很整齊，未見有人入侵或是打鬥痕跡，初步排除他殺，推測李男應是造完「塑膠袋蛹」後，自行鑽入其中，再從內將袋口綁死，並打開瓦斯罐、自行綑綁雙手輕生，看得出來死意相當堅決；但由於現場並未發現遺書，難以斷定李男輕生原因。

▲▼ 中和摩鐵命案。（圖／記者林裕豐、陳雕文攝）

▲李男「造蛹輕生」，死狀相當詭異離奇。（圖／記者林裕豐、陳雕文攝）

細看李男臉書，生前PO了許多出遊照，個人頁上洋溢著滿滿的燦爛笑容，怎麼也想不到竟會選擇輕生。而李男的母親目前人在大陸，跨海得知兒子死訊後悲痛不已；鄰居也感嘆地表示，對於李男印象相當深刻，平常他性格開朗，與左鄰右舍見面時也都會熱情地打招呼。

▲▼臉書滿是燦爛笑容！半裸男「摩鐵造蛹」自殺　鄰感嘆曝悲慘現況。（圖／東森新聞）

▲▼臉書滿是燦爛笑容！半裸男「摩鐵造蛹」自殺　鄰感嘆曝悲慘現況。（圖／東森新聞）

▲李男在臉書上傳了許多出遊照，個人頁面中的照片洋溢滿滿的陽光笑容。（圖／東森新聞）

鄰居表示，李男開設了飲水工程與過濾器設備2家公司，名下也有房產、汽車，經濟條件看起來還算不錯，但近年來公司營運狀況似乎不太好，營業額並不樂觀；除了事業卡關外，李男多年前與妻子離婚後，前妻還不斷回頭索要贍養費，時常可以聽到2人在屋內爭執不休，吵到激動處甚至還會將玻璃砸破，更令李男頭痛的是，他新交往的女友是公司內的員工，因不滿前妻與男友糾纏不休，也多次與李男爆發衝突，懷疑可能是在事業、感情的夾擊下，不堪壓力、萬念俱灰，才會動念輕生。

▲▼臉書滿是燦爛笑容！半裸男「摩鐵造蛹」自殺　鄰感嘆曝悲慘現況。（圖／東森新聞）

▲鄰居表示，雖然李男看起來經濟狀況不錯，但近年公司經營走下坡，感情又觸礁，懷疑是因此想不開。（圖／東森新聞）

而李男選擇輕生的摩鐵房間，未來又該如何處理？是否還會給其他房客使用、抑或轉作其他用途？業者低調不願回應。律師劉韋廷接受《東森新聞》訪問時則表示，由於李男選在營業用房間內輕生，已經造成業者損失，如若家屬選擇拋棄繼承，業者告不到人的話是可以求償的。

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