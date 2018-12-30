台清交上榜！大學博士班51系所新生註冊率抱蛋　中央大學9系最多　

▲台大今年博士班共有4個系所掛蛋。（圖／記者張一中攝）

記者許展溢／台北報導

教育部公布107學年度大專校院新生註冊率，共35所學校，有78個系所註冊率都掛零，其中博士班比率超過6成，51個系所最多，台大、清大、成大等頂尖大學都上榜，又以中央大學9個系所最多。

根據教育部資料指出，日間學制包含博士班、碩士班、學士班、學位學程，共有35校、78系新生註冊率掛零，其中包含公立大學14所、私立大學13所、公立技專3所、私立技專4所和技術學院1所。

▲新竹新華服務科學系所掛零。（圖／清華大學提供）

這份資料顯示，78個新生註冊率掛零系所中，博士班有51個系所最多、碩士班2有23個系所、學士班則有4系掛零。博士班新生註冊率掛零學校中，中央大學9個系所最多，有哲學、經濟、產業經濟、跨領域神經科學博士學位學程（聯大系統）、人力資源管理、水文與海洋科學、數學、能源工程和機械工程學系光機電工程。

成功大學有財務金融、企業管理、國際企業、太空與電漿科學、奈米積體電路工程博士學位學程、轉譯農業科學博士學位學成6個系所。中正大學有化學暨生物化學、地球與環境科學系地震學、數學系數學科學、前瞻製造系統博士學位學程、環境智能及智慧系統博士學位學城5系所。

▲陽明大學有3個系所抱蛋。（圖／陽明大學提供）

台灣大學則有戲劇、分子與細胞生物學、生態學與演化生物學和天文物理4系所。陽明大學有生化暨分子生物、跨領域神經科學博士學位學程（台灣聯合大學系統）、環境與職業衛生3系掛零。

政大有政治系、統計系。中興有農藝學系、獸醫病理生物學。中山有外國語文和通訊工程。台海大有海洋工程科技博士學位學程、光電科學。東華有應用數學、材料工程。新竹新華有服務科學。台師大有數學所。新竹交大則是跨領域神經科學博士學位學程（聯大系統）。