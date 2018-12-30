　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台清交上榜！大學博士班51系所新生註冊率抱蛋　中央大學9系最多　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲台大今年博士班共有4個系所掛蛋。（圖／記者張一中攝）

記者許展溢／台北報導

教育部公布107學年度大專校院新生註冊率，共35所學校，有78個系所註冊率都掛零，其中博士班比率超過6成，51個系所最多，台大、清大、成大等頂尖大學都上榜，又以中央大學9個系所最多。

根據教育部資料指出，日間學制包含博士班、碩士班、學士班、學位學程，共有35校、78系新生註冊率掛零，其中包含公立大學14所、私立大學13所、公立技專3所、私立技專4所和技術學院1所。

▲▼ 清華大學。（圖／清華大學提供）

▲新竹新華服務科學系所掛零。（圖／清華大學提供）

這份資料顯示，78個新生註冊率掛零系所中，博士班有51個系所最多、碩士班2有23個系所、學士班則有4系掛零。博士班新生註冊率掛零學校中，中央大學9個系所最多，有哲學、經濟、產業經濟、跨領域神經科學博士學位學程（聯大系統）、人力資源管理、水文與海洋科學、數學、能源工程和機械工程學系光機電工程。

成功大學有財務金融、企業管理、國際企業、太空與電漿科學、奈米積體電路工程博士學位學程、轉譯農業科學博士學位學成6個系所。中正大學有化學暨生物化學、地球與環境科學系地震學、數學系數學科學、前瞻製造系統博士學位學程、環境智能及智慧系統博士學位學城5系所。

▲▼陽明大學。（圖／陽明大學提供）

▲陽明大學有3個系所抱蛋。（圖／陽明大學提供）

台灣大學則有戲劇、分子與細胞生物學、生態學與演化生物學和天文物理4系所。陽明大學有生化暨分子生物、跨領域神經科學博士學位學程（台灣聯合大學系統）、環境與職業衛生3系掛零。

政大有政治系、統計系。中興有農藝學系、獸醫病理生物學。中山有外國語文和通訊工程。台海大有海洋工程科技博士學位學程、光電科學。東華有應用數學、材料工程。新竹新華有服務科學。台師大有數學所。新竹交大則是跨領域神經科學博士學位學程（聯大系統）。

ET快訊
2屁孩酸「感覺滿窮的」　男吃麵叫服務生反擊後悔了
塞到崩潰下午還有一波！高公局公布元旦假期最塞5路段
23歲邊緣妹嗆「東京車站殺10人」　網肉搜入浴照嚇呆

關鍵字：教育部,新生,註冊率,博士班,台大,清大,成大

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

板凳潮擠爆龍山寺　信眾瘋搶藥師燈…32天前就來排

牛糞長「迷幻魔菇」母湯亂採！　誤食茫2小時狂流口水

重返古人遊湖感　永春陂生態公園引水復育

台清交上榜！大學博士班51系所新生註冊率抱蛋　中央大學9系最多　

行車速率低於40公里！「最塞5路段」公布　高公局：下午還有一波

睡著妹老公曝光！從網路認識...起底超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

影／想看2019元旦第一道曙光　氣象局、吳德榮：各地都不容易

安全帽消失騎車被開單！他反問警卻無言　網分享親身經驗獲讚神回

更新／連假第二天國道紫爆！國一竹北段南下北上都塞車速剩13公里

2屁孩酸「隔壁感覺滿窮的」　他戴耳機吃拉麵叫服務生反擊後悔了：好幼稚

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

ft.滅火器！陳其邁玩人體衝浪　網笑：為什麼是正面衝啦XD

板凳潮擠爆龍山寺　信眾瘋搶藥師燈…32天前就來排

牛糞長「迷幻魔菇」母湯亂採！　誤食茫2小時狂流口水

重返古人遊湖感　永春陂生態公園引水復育

台清交上榜！大學博士班51系所新生註冊率抱蛋　中央大學9系最多　

行車速率低於40公里！「最塞5路段」公布　高公局：下午還有一波

睡著妹老公曝光！從網路認識...起底超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

影／想看2019元旦第一道曙光　氣象局、吳德榮：各地都不容易

安全帽消失騎車被開單！他反問警卻無言　網分享親身經驗獲讚神回

更新／連假第二天國道紫爆！國一竹北段南下北上都塞車速剩13公里

2屁孩酸「隔壁感覺滿窮的」　他戴耳機吃拉麵叫服務生反擊後悔了：好幼稚

CPTPP生效　外交部呼籲：早日接受包括台灣在內的新成員

霍佛德決勝90秒連飆2記三分　綠軍克19分落後逆轉灰熊

編輯周記／運動服走出健身房成潮流　「一衣多穿」幫你省荷包

繳交保費精明理財　4張保費神卡減輕繳費負擔、賺回饋

板凳潮擠爆龍山寺　信眾瘋搶藥師燈…32天前就來排

夢幻棒球順位天使楚特排第1　大谷排121名預估25轟

牛糞長「迷幻魔菇」母湯亂採！　誤食茫2小時狂流口水

重返古人遊湖感　永春陂生態公園引水復育

侯友宜誓言全力解決市民問題：新北市做不好「不罵我罵誰啊」？

影／網戀正妹其實都是男的！　2百人詐騙集團攏系「大叔＋恐龍妹」

好討厭！ 萌喵一臉猙獰吃藥　網融化：好想養這隻貓 ♥

生活熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30..

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

熟睡正妹神到了　一句話讓網心碎

快訊／30日北部11度　這些地..

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後..

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽..

搭計程車遭喊價　司機整路哭拒載

男友羞辱懷孕變肥又醜！女友爆哭..

豬隊友帶小孩　她驚兒子穿內褲上..

高中失物招領超羞恥！讓男學生夾..

門鈴壞掉　麥當勞外送自動敲門她..

台南剩9.9度！跨年起3天全台..

恐龍爸帶童看電影被拒　暴走砸影..

更多熱門

相關新聞

行政院決定書：管案三訴願均不受理

教育部日前同意管中閔擔任台灣大學校長，並將在1月8日辦理就任。教育部今（28日）天表示，關於台大、管中閔及台大學生，日前分別對教育部5月4日請台大進行遴選程序瑕疵補正的公文提起訴願，教育部稍早已收到行政院訴願決定書，行政院對3件訴願案均作成「訴願不受理」決定。

教授批韓「光屁股說」：賣弄性幻想

教科書教「吃虧不計較」　勞部籲修正

這些學校註冊率未達6成　恐列專輔名單

紅斑馬護送早產嬰　主動聯繫網點讚

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

張景嵐「不是不愛，是祝福」爆哭

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉搜入浴照

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

賴清德兒迎娶新娘「準備好了」　首度曝光

熟睡正妹神到了　一句話讓網心碎

元老「芭樂哥哥」消失18年近況曝光

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面