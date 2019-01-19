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柯文哲喻蔡政府親美就像「強盜搶銀行」…理論對的「可是妳忘記還有一個中國」

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政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲選後首度接受電視台專訪，大聊兩岸關係，他用「強盜搶銀行」來形容，指出蔡英文政府的親美立場就像一個強盜搶銀行「只看到錢沒看到警察」，認為蔡總統面對兩岸問題，應該要美國、中國大陸都顧一下。

台北市長柯文哲連任後首度接受台視新聞專訪，柯文哲拿著日前跟館長直播時的手版，談起美國、中國大陸、台灣目前情勢，說到台灣8年前生存空間比較大，但後來因美國反恐戰爭有求於美國、美中對抗影響之下，美國對台灣要求提高，現在已經不是之前的「不惹事就好」，而是會要求台灣強硬支持美國。相同的，中國大陸對台灣要求也提高，不是之前的「不獨」就好，而是必須表態「將來願意統一」。

接著主持人林益如問道「如果美國給台灣更多支援，有機會把台灣空間拉大嗎？」這時柯文哲以「強盜搶銀行」來比喻，他說法官問一個搶銀行強盜「難道沒看到旁邊一堆警察？」強盜則說「我只看到錢」，柯文哲說「這個這理論是對的，可是妳忘記還有一個中國(大陸)」。

▲▼台北市長柯文哲選後首度接受電視台專訪。（圖／翻攝自YouTube／台視新聞 TTV NEWS）

▲台北市長柯文哲選後首度接受電視台專訪。（圖／翻攝自YouTube／台視新聞 TTV NEWS，下同）

主持人追問「那如果美國要台灣拿著扁鑽往前衝？」柯文哲則笑著說「現在我們還要自己花錢買那支扁鑽。」隨後柯文哲受訪時針對「扁鑽自費說」表示，這就是說軍購問題也要思考一下，因為軍購跟維護費用差不多1比3，「如果花4千億買飛機，整個維護費用要1.2兆」，國防真的很花錢坦白講，但是不花又不行，「怎麼花最適當這是很專業題目。」

接著被問到將美中台關係比喻成「強盜去搶銀行但是沒有看到旁邊的警察」，是否覺得蔡政府過於親美？柯說，不是啦，反正在兩邊當中要怎麼求一個平衡，所以兩邊都要看一下。至於要如何在美中對立之下找到出路？柯文哲表示，回去再想而已，直言這就是難題，「這就是一個滿難的題目，這就慢慢再想怎麼突圍。」

▲▼台北市長柯文哲選後首度接受電視台專訪。（圖／翻攝自YouTube／台視新聞 TTV NEWS）

▲柯文哲用手寫版談論美中台目前關係。

柯文哲還說到，台灣對美中關係「永遠都不平衡」，永遠是在動態裡面找一個平衡點，「動態平衡，因為整個環境一直在變」；至於這套理論去訪美可以過關？柯笑說，「不會過關，呵呵」，就大家談談看。

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