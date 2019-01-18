不插旗不買廣告險勝3千票　柯文哲：差點把自己實驗掉

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，18日晚間播出。當中談到民進黨為何在九合一選舉大敗？柯文哲說，「政府可以做錯，但不可以一錯再錯」；他表示，單一事件不足以動搖全局，接著細數從一例一休、年金改革、同志議題、司改，甚至是吳音寧、管中閔，都是沒有必要的耗損，「單一事件都不會影響全局，政府可以做錯，但不可以一錯再錯，常常是累積起來。」

至於這次選舉的檢討報告，柯文哲說，會全部檢討一遍，目前還沒完成，2014年選舉的檢討報告也做了快2年，「不同的組都要報告，每一組都要報告好幾次」；至於為何這次贏的票數這麼驚險？柯直言「太托大」，這次選舉花了5千多萬，但選前2週幾乎從螢幕上消失，「選到一半錢不太夠，想在募款又怪怪的」，到後面根本沒有在選舉。

但柯文哲也說，台灣真的為了選舉浪費掉太多時間，當初因為不想讓選舉干擾市政一直到最後一刻才請假，後來發現這也是不行，「人還是人，有握過手、照過相還是有差，見面三分情，剩下15天跑選舉，北市2百多萬人口哪跑得完？」

柯文哲表示，選前兩周幾乎從傳統媒體都不見，「沒有花錢新聞都不見，選前之夜在媒體上都不見」，那時候youtube點出來前面館告是姚文智、丁守中，我在選前兩周是從螢幕消失。沒有傳單、旗子、帽子、衣服，廣告也沒有，每一個差0.5%，加一加就很危險，「這場選舉我自己檢討，太自大。」

主持人也問到，過去稱要在台灣實驗一下新的選舉方法？柯文哲說，「所以，天佑台灣，差點把自己實驗掉」，僥倖成功，我沒有傳單、廣告也不買，我是最後5天實在不行只好出來掃街，那時候民調做都輸了，最後沒辦法才出來，後來有開始拉高。

柯文哲表示，常常是理想跟現實，我還是很堅持理想，必要且最小的妥協，這次選舉選得太驚險，「那天晚上真的把全台灣嚇到，我們有去看網路聲量，全台灣一大堆人沒有在睡覺，2018那天晚上的網路聲量筆2014高了差不多1.5倍。」