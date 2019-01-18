　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不插旗不買廣告險勝3千票　柯文哲：差點把自己實驗掉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席居住安全X城市典範2019都會旅宿發展國際論壇。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，18日晚間播出。當中談到民進黨為何在九合一選舉大敗？柯文哲說，「政府可以做錯，但不可以一錯再錯」；他表示，單一事件不足以動搖全局，接著細數從一例一休、年金改革、同志議題、司改，甚至是吳音寧、管中閔，都是沒有必要的耗損，「單一事件都不會影響全局，政府可以做錯，但不可以一錯再錯，常常是累積起來。」

至於這次選舉的檢討報告，柯文哲說，會全部檢討一遍，目前還沒完成，2014年選舉的檢討報告也做了快2年，「不同的組都要報告，每一組都要報告好幾次」；至於為何這次贏的票數這麼驚險？柯直言「太托大」，這次選舉花了5千多萬，但選前2週幾乎從螢幕上消失，「選到一半錢不太夠，想在募款又怪怪的」，到後面根本沒有在選舉。

但柯文哲也說，台灣真的為了選舉浪費掉太多時間，當初因為不想讓選舉干擾市政一直到最後一刻才請假，後來發現這也是不行，「人還是人，有握過手、照過相還是有差，見面三分情，剩下15天跑選舉，北市2百多萬人口哪跑得完？」

柯文哲表示，選前兩周幾乎從傳統媒體都不見，「沒有花錢新聞都不見，選前之夜在媒體上都不見」，那時候youtube點出來前面館告是姚文智、丁守中，我在選前兩周是從螢幕消失。沒有傳單、旗子、帽子、衣服，廣告也沒有，每一個差0.5%，加一加就很危險，「這場選舉我自己檢討，太自大。」

主持人也問到，過去稱要在台灣實驗一下新的選舉方法？柯文哲說，「所以，天佑台灣，差點把自己實驗掉」，僥倖成功，我沒有傳單、廣告也不買，我是最後5天實在不行只好出來掃街，那時候民調做都輸了，最後沒辦法才出來，後來有開始拉高。

柯文哲表示，常常是理想跟現實，我還是很堅持理想，必要且最小的妥協，這次選舉選得太驚險，「那天晚上真的把全台灣嚇到，我們有去看網路聲量，全台灣一大堆人沒有在睡覺，2018那天晚上的網路聲量筆2014高了差不多1.5倍。」

ET快訊
直擊／高雄柴山發現15cm巨蝦　生猛媲美「特種部隊」
林明禎PO這張照老司機秒懂！E奶女神崩壞網嚇：被盜？
快訊／冏星人：不當YouTuber！被逼得不能再做想做的事

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文民進黨拚谷底反彈　柯文哲：還好她面對的第二名不強

「欣賞陳炳甫的叫聲」　連勝文助選發祭品：超過5萬票就跳水

不插旗不買廣告險勝3千票　柯文哲：差點把自己實驗掉

突襲西門町原因曝光！蔡英文點出「3重點」：It's time for Taiwan

第二波立委補選登記截止　台南6搶1戰況最激烈

賴清德卸任後去哪？一張照曝他密訪維冠　網淚封「暖心帥歐巴」

人氣指數上升　蔡英文台南參香籲：快來加入我的臉書和line

蔡英文台南參拜贈匾　沒大陣仗交通管制「維安超親民」

MMO手遊《凱薩》雙平台上線　同步釋出電玩展參展訊息

直擊／高雄冷泉再引熱議　潘恆旭：水質採樣數據會說話

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

蔡英文民進黨拚谷底反彈　柯文哲：還好她面對的第二名不強

「欣賞陳炳甫的叫聲」　連勝文助選發祭品：超過5萬票就跳水

不插旗不買廣告險勝3千票　柯文哲：差點把自己實驗掉

突襲西門町原因曝光！蔡英文點出「3重點」：It's time for Taiwan

第二波立委補選登記截止　台南6搶1戰況最激烈

賴清德卸任後去哪？一張照曝他密訪維冠　網淚封「暖心帥歐巴」

人氣指數上升　蔡英文台南參香籲：快來加入我的臉書和line

蔡英文台南參拜贈匾　沒大陣仗交通管制「維安超親民」

MMO手遊《凱薩》雙平台上線　同步釋出電玩展參展訊息

直擊／高雄冷泉再引熱議　潘恆旭：水質採樣數據會說話

YAMAHA CUP／想成為職業球員　要在艱苦的環境堅持下來

《聲林之王》倒數2集！　2.2萬人提前YouTube卡位「等6強出爐」

「黃金3秒保平安！」　苗警添購預警系統防衝撞保命

YAMAHA CUP／灑下希望種子　突襲校園前進苗栗尖山國小

馮玟璇飆頑童《Runnin》炸翻　18歲萌妹對手開口爆雞皮

CBA／劉錚全能18分4抄截　「豪隊友」12投全中送廣廈最慘敗

「活得痛苦」自殺死囚陳昱安心聲曝光！橡皮筋孤獨勒斷氣…家人從未探視

探索黑洞與噴流　天宮二號完成高精度伽馬射線暴偏振探測

病患救護車內發狂！奪鞋打臉痛毆她　消防員：對救護產生陰影

面對僵屍海！PS4獨佔遊戲《Days Gone》發售日公開

政治熱門新聞

蔡英文突襲西門町　點滷味秒被讚

韓國瑜發想　引進F1賽道

柯文哲想組黨　高嘉瑜4字回應

蔡英文秀10年對比照　網友：永..

余天喊窮　李正皓：2翡寶逾千萬

韓國瑜遭綠營圍剿　沈富雄：給1..

吳宗憲無償挺韓　效益超過代言費

名嘴：韓國瑜路平沒處理好將成政..

吳敦義布局520後率縣市長登陸

20年後同學變議會同事　連寶寶..

虐童案頻傳　顏寬恒要用「霹靂手..

高嘉瑜發眼球運動春聯　婆媽暴動

黨產會追徵國民黨售舊黨部11億..

同意基層到議會備詢　韓國瑜挨批

更多熱門

相關新聞

邊投邊開票關鍵　丁律：一份新聞稿

台北市長選舉無效之訴，18日下午再度開庭，卻是為了一份「新聞稿」，又惹激烈辯論。丁守中律師團質疑，中央選舉委員會在投票當天發布新聞稿，是導致一邊投票一邊開票的主因之一，在所謂「投票所」的範圍未明確規範下，還有人竟然能「抵達」現場投票，批中選會到現在都還在推卸責任。

蔡政府親美　柯P：像強盜搶銀行沒看到警察

拋組黨議題下一步選總統？柯P稱一切隨緣

過年拉5網紅合作　柯文哲否認當網紅市長

營造友善空間　北捷試行博愛座加裝扶手

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

白家綺結婚3個月「分房睡」！

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

屬「豬」或姓「朱」有好康

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

STUDIO A i8手機不用一萬

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面