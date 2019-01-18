蔡英文民進黨拚谷底反彈　柯文哲：還好她面對的第二名不強

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨九合一選舉大敗後，隨即啟動內閣輪替，最終老院長蘇貞昌回鍋要率領行政團隊在最後一年挽回民心。對於蔡英文與民進黨能有有機會在這一年內反彈？柯文哲接受專訪時分析，「考第一名的條件是第二名考比你差，還好她（蔡英文）現在面對的第二名也不是很強」，直言就對的事情做、不對的事情不要做，認真做，這樣就好，「老是想東想西太痛苦了。」

對於民進黨未來的布局，柯文哲認為，到現在為止國民黨也沒有出現很強的人，「如果現在是2008的馬英九就不要談了」，還是一樣，對的事情做、不對的事情不要做，認真做，剩下交給上帝就好；柯說，有時候時也、運也、命也，有時候你遇到太厲害的對手你也沒辦法，「所以我常說，認真做，行就行，不行就算了，想那麼多幹什麼？」

主持人追問，當總統是否要有天命？柯文哲說，自己對世間的一切比較釋然，「不是說當總統要天命，活在世上每一天都是天命，寄蜉蝣於天地渺滄海之一粟，常常可以就可以，不可以就算了」，有時候不是你不行是你遇到太厲害的對手，但對手也不是你可以決定的。

對於外界力拱選總統，柯文哲說，那就是不正常，「誰當總統以後王子公主從此幸福快樂？我們就是對這種期望太高」；柯文哲說，阿扁撐6年、馬英九撐4年、小英撐2年，人民對政治人物的期望不對，不是誰當總統天下會突然太平，「國家之力量在於國民全體，每個人民都做好國家才會好，國家基礎不好誰當總統都不好。」

柯文哲也忍不住批評，直言憲政體制「也是怪」，18年換了15個閣揆，做得好才是怪事，「你看梅克爾做多久？16年，我們18年換15個人家16年沒換」；柯舉例，老是出車禍可能是駕駛不好或車不好，可是連續3個駕駛都出車禍，那就要想想看是車子有什麼地方不對勁。