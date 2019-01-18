邊投票邊開票因為「一份新聞稿」　丁守中律師：法治何在

▲中選會在九合一大選投票日，發布新聞稿「下午4時前已到達投票所之選舉人及投票權人仍可投票」引發爭議。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

台北市長選舉無效之訴，18日下午再度開庭，卻是為了一份「新聞稿」，又惹激烈辯論。丁守中律師團質疑，中央選舉委員會在投票當天發布新聞稿，是導致一邊投票一邊開票的主因之一，在所謂「投票所」的範圍未明確規範下，還有人竟然能「抵達」現場投票，批中選會到現在都還在推卸責任。

日前開庭，丁守中律師團針對11月24日中選會發出的新聞稿「下午4時前已到達投票所之選舉人及投票權人仍可投票」是由誰決定發出？細部作業？等爭點提出聲請調查證據，質疑行政令命為何能以新聞稿發布，查發文者就可知道是誰決定發的。何況，《選罷法》所稱「投票所」、「到達投票所」的實體範圍認定標準及依據，都還有爭議。

不過中選會認為，下午4點截止投票是依法規定，新聞稿僅重申此項規定，並非臨時決定，包括4點前到達可繼續投票部分。律師認為，新聞稿如何發布，和《選罷法》無關，且新聞稿皆公布於中選會官網，表示就是代表中選會發的，難道要質疑該篇新聞稿非中選會發布的嗎？若按丁守中律師團的質疑，是不是連新聞稿也要經過委員會議同意、行文、再發布。

▲詹為元表示，中選會設下選舉的制度性障礙，影響支持丁守中選民投票意願，都是接下來要攻防的重點。（圖／記者楊佩琪攝）

律師王炳蒞強調，新聞稿的發布，等於允許選民通通都可排隊進場投票，會影響原本就在排隊的選民自由意志，何況「投票所」、「到達投票所」的定義到現在都沒人解釋。律師團批評中選會，新聞稿是主委的個人意志？還是委員會的決議？若真如此，國家法治何在？新聞稿可以取代行政命令嗎？

丁守中辦公室詹為元痛批，中選會派出的代理人不僅官僚，甚至卸責，其實只是單純希望知道新聞稿的來源，因為市民有知的權力，內文也明顯可見，是中選會對法令的擴張解釋，但中選會不斷推託其詞，不是一個主管機關應有的態度。

另外，中選會委任律師也承認，這次投票時間太長，導致許多長輩不耐久候而未投票，但中選會認為此現象和選舉的違法並無相關聯，不過制度性的障礙，導致有投票權的選民無法投票，又支持丁守中的民眾以長輩居多，合理認為，就是以此制度障礙，影響、降低支持丁守中的選民投票意願。

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