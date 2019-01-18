蔡政府立場親美　柯文哲：像「強盜搶銀行沒看到警察」

▲韓國儒學團拜訪柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前在館長的直播節目上表示，在目前美中對抗局勢下，台灣也要拿著扁鑽往前走；之後接受媒體專訪時再表示，買扁鑽要自費。對此，柯文哲說，就是說軍購的問題也是要思考一下，怎麼花最適當這是很專業題目；此外，媒體也問到，是否覺得台灣目前美中關係不平衡？柯說，永遠都不平衡啊，永遠是在動態裡面找一個平衡點。但這套理論去訪美可以過關嘛 ？柯笑說，「不會過關，呵呵。」

台北市長柯文哲今晚8點接受電視台專訪，根據預先曝光的節目內容，柯談到美中台關係時，直指蔡英文政府的親美立場，就像一個強盜去搶銀行，法官問強盜說，難道沒看到旁邊一堆警察，強盜說我只看到錢，「這理論是對的，可是你忘記還有一個中國」。主持人還問，如果美國要台灣拿著扁鑽往前衝？柯笑說，現在我們還要自己花錢買那支扁鑽。

對於稱買扁鑽要自費，柯文哲18日受訪時先說，晚上看電視就知道了。柯接著解釋，就是說，軍購的問題也是要思考一下，其實後來才發現，軍購採購跟維護費用差不多1比3，「如果花4千億買飛機，整個維護費用要1.2兆」，國防真的很花錢坦白講，但是不花又不行，「怎麼花最適當這是很專業題目。」

接著被問到將美中台關係比喻成「強盜去搶銀行但是沒有看到旁邊的警察」，是否覺得蔡政府過於親美？柯說，不是啦，反正在兩邊當中要怎麼求一個平衡，所以兩邊都要看一下。至於要如何在美中對立之下找到出路？柯文哲表示，回去再想而已，直言這就是難題，「這就是一個滿難的題目，這就慢慢再想怎麼突圍。」

柯文哲還說到，台灣對美中關係「永遠都不平衡」，永遠是在動態裡面找一個平衡點，「動態平衡，因為整個環境一直在變」；至於這套理論去訪美可以過關？柯笑說，「不會過關，呵呵」，就大家談談看。